Праздник в городе Шяуляй: много музыки, света и неожиданных открытий

После затянувшейся перемены сцены и зрительные залы снова набиты до отказа. На улицах города можно встретить всё больше туристов, а городские праздники набирают скорость и ждут гостей. Город Шяуляй любит праздновать. И делает это качественно, находчиво, шумно. Не верите?

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Светлые ночи в Шяуляе

Хотя ночью все кошки черные, но почему-то самые интересные развлечения проходят именно в темноте. Программа всей недели "Шяуляйских ночей" точно понравится и угодит даже самым разборчивым, так как она включает множество самых разных зрелищ и мероприятий.

Основной локацией "Шяуляйских ночей" станет дворец Зубовых. Здесь с 24 по 29 августа состоятся социально-творческие мастерские "KILOWAC", где люди искусства со всей Литвы будут работать над светящимися объектами, которые позже будут подарены социальным учреждениям.

В прошлом году огромный интерес вызвало "Ночное кино", поэтому организаторы предстоящих "Шяуляйских ночей" обещают ещё больше интересных вечеров.

Всю неделю в разных местах города будут проходить перформансы (Элизабеты Балчус из Латвии, специалиста фольклора Эдиты Гумаускайте, мастера перкуссии Гинта Гасцявичюса), фестиваль DJ, интересная выставка фотографий Евгениюса Барзджюса, всех ждут швейная мастерская, спектакль-концерт молодёжного театра из Клайпеды "Красивая и мощная", спектакль Клайпедского театра замка "Лёгкое знакомство", представления Кинетической труппы театра Вильнюского университета в городских пространствах и ещё много разных мероприятий.

Так как в прошлогодних "Шяуляйских ночах" внимание молодёжи и энтузиастов робототехники привлекли гонки дронов, в этом году они будут проходить даже два дня. Намечены показательные программы дронов и соревнования дронов "Dronahell", где, наверное, участие примут представители других балтийских стран.

"Шяуляйские ночи" закончатся светящимся шествием и награждением самых светлых жителей города.

Шяуляй – джазующий город биг-бэндов

Фестиваль Šiauliai Jazz в этом году будет проходить с 28 по 30 августа. "Ждём гостей и из Великобритании – "Femi Temowo band", ещё одного очень интересного проекта, но не знаем, удастся ли им приехать. Зрителей ждёт много прекрасных исполнителей из Литвы и Латвии. К нам приезжает джазующая молодёжь – на сцену поднимутся молодёжные биг-бэнды из городов Таураге и Пасвалис", – так о фестивале рассказывает Р. Руокис.

На сцене Šiauliai Jazz жители города увидят "Keymono", группу Дайнюса Пулаускаса, "GIN'GAS", Веронику ХиХи, "Castor Stetson", проект Леонардаса Пилкаускаса, "Very Cool People" из Латвии и других музыкантов.

Территории всех концертов будут ограждены заборами, чтобы организаторы могли контролировать количество зрителей. Рядом с местами мероприятий зрители смогут воспользоватся жидкостью для дезинфекции, будет требоваться сохранять безопасное расстояние. Если будет объявлено, что в Литве во время мероприятий необходимы маски, участники мероприятий будут обязаны их носить.

Послушать, как играют биг-бэнды, приглашаем 11–12 сентября! Блестящие трубы своими звуками околдуют Площадь солнечных часов, там будут проходить все концерты фестиваля. Зрителей будут ждать биг-бэнд Латвийского радио и Кристине Праулиня (Латвия), трубач Лассе Линдгрен (Швеция), биг-бэнд города Шяуляй (Литва) и Исмо Гаависто (Финляндия), биг-бэнд города Каунас и Линас Адомайтис (Литва), джазовый оркестр гимназии "Ромувос" из города Шяуляй (Литва), джазовый оркестр города Клайпеда и Эдита Бодровайте-Рукене, Габриеле Урбонайте, Кристина Гураускайте (Литва), биг-бэнд города Вильнюс и Паулина Паукштайтите (Литва), Electro Swing & Future Funk группа "Lamuzgueule" (Франция).

В окружении роз весь август будет проходить летний фестиваль виллы Х. Френкеля. Заключителтный концерт фестиваля состоится 27 августа. В его программе "Drum&Brass: "Giunter Percussion" и "Тримитас". Дирижёр – Угнюс Вайгинис. Это радость для тех слушателей, которые соскучились по новым созвучиям: различные тембры ударных инструментов соединятся со звуками духовых и, образовав неожиданные созвучия, позовут в экзотические звуковые путешествия.

Нажимаем Enter и наслаждаемся культурой

Фестиваль искусства медиа "Enter" – событие в городе Шяуляй. Это большое скопление представителей искусства медий в Шяуляйской галереи живописи с 21 августа по 5 сентября. Чего можно ожидать? Выставка фестиваля искусства медий будет называться "Inspectare". Это проверка и испытание исканий представителей искусства медий последних лет. Выставка предоставит возможность познакомиться с видами самого действенного синтеза медиа и традиционного искусства. Скульптура, перформанс, фотография, звук, дизайн сольются с цифровыми символами медиа и технологиями, чтобы образовать новую художественную действительность. Творчество участников фестиваля будет представлено в публичных городских пространствах и в Шяуляйской галереи живописи. Давайте инспектировать всё новое и вместе с художниками смело смотреть во всё более виртуальное будущее.

Дни города Шяуляй – день рождения города приглашает праздновать!

По плану "Дни города Шяуляй 784" будут проходить 11–12 сентября. Это один из самых главных праздников города.

Девиз праздника города – #Šiauliaišviečia (рус. Шяуляй светится) – уже некоторое время используется в разных мероприятиях и инициативах. Планируется, что праздничная программа "Дней города Шяуляй 784" будет отличаться от тех, что были раньше, но она будет интересная, привлекательная и понравится широкой зрительской аудитории. Организаторы надеются, что каждый житель города и его гость найдёт то, что ему интересно.

Потанцуем?

В сентябре жителей города ждёт не только музыка, праздники, но и блестящие пары на паркете. SUN CITY CUP – международные соревнования по спортивным танцам, всегда привлекающие большое внимание. Даже если вы совсем не умеете танцевать, всегда приятно посмотреть на прекрасные наряды пар, послушать музыку и проводить аплодисментами самых лучших. В этом году спортивные танцы в Шяуляйской арене всех ждут уже 19–20 сентября.