Путешественников в Таиланд манят не только пляжи, но и местная кухня

Отдыхая в Таиланде, легче всего заблудиться на продуктовом рынке, гуляя между рядами. И, если это произойдет, вряд ли удастся выбраться оттуда голодным. При наступлении сумерек на многих городских улицах особенно ярко и богато начинает светиться реклама, а в окнах загораются огоньки. Поток транспорта и людей удваивается, улицы пестрят продуктовыми киосками, между которыми перемещается поток голодных пешеходов. Повара на таиландских улицах поистине являются настоящими артистами. Некоторые их шоу напоминают полет огненных шаров по черному небу или метание кеглей. Все, что взлетает из сковородки в воздух, тут же настолько же ловко подхватывается обратно. К таким мастерам тянутся самые длинные очереди проголодавшихся. Отдыхая в Таиланде, на талии не грех заработать лишний килограмм. Однако это незабываемый опыт для вкусовых рецепторов. На этом видео можно прогуляться по ночному продуктовому рынку в Таиланде:

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