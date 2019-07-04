Путешествие мечты для жаждущих экзотики

Путешествовать еще дальше, открывать и узнавать еще больше – если это про Тебя и Ты все чаще ловишь себя на том, что мысли уже унеслись далеко в размышлениях о следующем пункте назначения для путешествия, ознакомься с рекомендациями туроператора и эксперта по путешествиям Novatours об экзотических путешествиях за пределы Европы.

Сейшельские острова

Сейшельские острова часто называют истинным раем. Небольшое государство, которое находится в Индийском океане, к северу от Мадагаскара, состоит из более чем 115 островов, каждый из которых поражает своим особым характером и настроением. Часть островов не обжита и своих гостей балует только полными покоя пляжами или бодрящей атмосферой зеленых джунглей.

Сейшельские острова знамениты не только своими прекрасным пляжами, огромными фотогеничными валунами и тем, что их выбирают молодожены для путешествия в медовый месяц, но и множеством животных и растений, которых нельзя встретить больше нигде в мире: дикая ваниль, синие голуби, черные попугаи, кокосовые пальмы и медузы, орхидеи и краснолобые попугаи.

Три вещи, которые непременно нужно сделать на Сейшельских островах:

1. Посетить один из самых маленьких в мире резерватов Валле-да-Мэ (Vallee de Mai Reserve), который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит нетронутый тропический лес с уникальной флорой и фауной. Здесь можно встретить огромные валуны, змей, рептилий, различные виды птиц и млекопитающих, а также впечатляющее разнообразие пальм. Это единственное место, где встречаются морские кокосы или коко-де-мер – гигантские орехи, которые весят более 20 килограмм и точно отражают анатомию женщины и мужчины.

2. Насладиться великолепием подводного мира и плаванием вместе с морскими черепахами. Погружаться под воду можно практически везде, так как вода одинаково прозрачная, тем не менее самый великолепный и биологически разнообразный подводный мир можно увидеть у внешних островов архипелага, например, вблизи острова Альфонс. Здесь за одно погружение можно увидеть даже 30–40 черепах. Хотя эти животные обладают внушительными размерами и весом, они очень миролюбивы и даже застенчивы, поэтому их не нужно бояться.

3. Изведай как можно больше островов. Туризм наиболее развит на крупнейшем острове архипелага – Маэ, где представлен богатейший ассортимент возможностей, тем не менее стоит побывать и на других островах. Второй по величине остров – Праслин особенно подойдет тем, кто жаждет провести отпуск на прекрасных пляжах и любоваться необыкновенно красивыми закатами. Некоторые из островов даже не обжиты и могут побаловать своих гостей только тихими, полными спокойствия пляжами или зелеными джунглями.

Куба

Куба – это великолепный оазис мира, который немного застыл во времени, и путешествие туда – словно путешествие во времени: старинные автомобили, заслуживающая восхищения архитектура и жизнь без электрических устройств. Ее так и называют – принцесса в одежде беднячки, потому что великолепие, которое она в себе хранит, не описать словами. Самое роскошное украшение Кубы – ее природа и чудесные погодные условия.

На острове находится множество парков с горами, скалами, водопадами, реками и озерами, а на его побережье небесно-голубая вода встречается с ослепительными пляжами. Кубу опоясывают морские биосферные природные заповедники, мангровые леса, коралловые рифы.

Три вещи, которые непременно нужно сделать на Кубе:

1. Посети душу Кубы – Гавану. В ней собрано воедино архитектурное наследие, традиционная жизнь жителей города и курорты на берегу Карибского моря. Старый город столицы Кубы внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находясь в Гаване, непременно стоит насладиться тропическими вкусами и звуками в одном из коктейль-баров или в клубе с живой кубинской музыкой, и конечно поддаться ритму танца сальсы.

2. Исследуй красоту долины Виньялес. Это один из красивейших уголков природы Кубы, куда проще всего добраться. Долина, окруженная горными грядами Сьерра-де-лос-Органос (Sierra de los Organos) включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как жемчужина культуры и природы Кубы. В долине Виньялес расположено множество небольших уютных городков и поселков, окруженных высокими известняковыми скалами, сосновыми лесами и традиционными табачными плантациями. Знаменитые кубинские сигары производятся именно из табака, выращенного в этой долине.

3. Насладись тем, что возможно только на Кубе. Неофициальный узнаваемый символ Кубы – ретро автомобили, которые по-прежнему участвуют в дорожном движении. Дневная экскурсия по городу в таком автомобиле несомненно подарит незабываемые воспоминания. Сигары – еще один узнаваемый символ Кубы, и узнать о них стоит на месте выращивания или на мастер-классе по закрутке. Кубу также невозможно вообразить без освежающего мохито, танца сальсы и кофе.

Мексика

Пикантная как сальса, дурманящая как текила и сюрреальная как искусство Фриды Кало – это Мексика! Мексика огромна и многогранна, и она является незабываемым направлением для путешествия, которое дарит как впечатляющее представление о культуре и возможность заглянуть за кулисы истории, так и одну из самых любимых в мире кухонь, а также прекрасные и очаровательные пляжи, различные возможности активного отдыха и природу.

Природное многообразие – это одно из величайших богатств Мексики. Здесь есть заснеженные горные вершины и пустынные поля, зеленеющие джунгли и пляжи с белым песком. Так же гармонично здесь уживаются оставленные древними цивилизациями артефакты и новые, урбанистические города с небоскребами.

Три вещи, которые непременно нужно сделать в Мексике:

1. Воспользуйтесь возможностью побаловать себя на одном из курортов Канкуна. Канкун – один из излюбленных мировых курортов, который расположен на побережье Карибского моря. Он получил признание именно благодаря своим чудесным пляжам. Из-за внушительного спроса в этом регионе высоко развита туристическая инфраструктура, которая мирно уживается с местной культурой и традициями, таким образом обеспечивая своим гостям незабываемый опыт.

Особым шармом обладает старый город Канкун. Этот шумный городок – маленький и очень уютный, с множеством красивых зданий, историческими строениями и харизматичным сквером. Не будет лишним немного заблудиться в лабиринтах улочек, чтобы, возможно, обнаружить какую-нибудь неожиданную жемчужину – маленький магазинчик, кафе или ресторан. Совершая покупки, нужно быть готовым поторговаться, так как это часть повседневной жизни мексиканцев.

2. Познакомься с Чичен-Ица (Chichén Itzá) – одним из семи чудес света и вторым по посещаемости археологическим объектом в Мексике. Пирамида Кукулкана в Чичен-Ице, которая известна среди местных жителей как "El Castillo" (замок), является одним из новых семи чудес света, получившим свой статус 7 июля 2007 года. Высота пирамиды составляет ровно 24 метра, учитывая верхнюю платформу пирамиды.

3. Посети подводный музей. Музей находится в Мексике, в водах Канкуна, но туда можно добраться и с острова Исла-Муэрес (Isla Mujeres). В подводном музее собрано примерно 500 скульптур разных размеров, которые закреплены на самом морском дне. Это место очень любят дайверы, которые помимо коралловых рифов и цветных рыбок могут увидеть иной и более необычный подводный мир. Те, кто не хочет заниматься сноркелингом или дайвингом, могут осмотреть музей, сидя в лодке со стеклянным днищем.

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