Пярнуский фестиваль света «Öövalgel» удивит постановками на 360 градусов

Фестиваль «Öövalgel» («В свете ночи») состоит из уникальных постановок, в которых истории повествуются с помощью света, видео и музыки. Представления пройдут в центре Пярну и в парках, посещая которые можно совершить приятную и культурную прогулку по городу. Посещение фестиваля бесплатно для всех.

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"Öövalgel" представит публике в течение двух вечеров шесть постановок в пяти разных местах, расположенных друг от друга на расстоянии пешей прогулки. Это значит, что за один вечер можно успеть посмотреть несколько представлений. Постановки созданы специально для фестиваля и связаны с такими ключевыми словами, как быть человеком, любовь, природа, мечты, путешествия, доброта и зло. Представления длятся по 10-11 минут.

Программу этого года отличают постановки на 360 градусов. Два представления пройдут в прибрежном парке, благодаря чему истории будут рассказаны новым и увлекательным способом. Например, концерт даст хор, который расположен на 360 градусов вокруг публики. Между собой переплетутся лазерный свет и хоровая музыка, что необычно. В другой постановке публика будет расположена на 360 градусов вокруг постановки, и история будет передаваться во всех направлениях.

На фестивале со своим творчеством выступят I Waer* Experiment, Duo Ruut, Кярт Йохансон и многие другие. Помимо этого, в представлениях будут участвовать хоры, танцоры, актеры.

Днем на территории фестиваля будет хорошая возможность посетить кафе, рестораны, спа, музеи, а уже вечером отправиться на впечатляющие представления. Чтобы построить планы в Пярну, посмотрите страницу https://visitparnu.com/en/, а чтобы открыть для себя Эстонию, загляните на https://www.visitestonia.com/en/#

Фестиваль пройдет в Пярну 24 и 25 сентября 2021 года.

Больше информации о программе и фестивале найдете на странице www.oovalgel.ee

Посещение мероприятия для всех бесплатно!

В связи с инфекцией COVID-19 организация фестиваля зависит от требований, установленных Правительством Республики.