TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи

Нет более ценного времени, чем время, проведенное в кругу семьи. В идеале – на свежем воздухе, в движении и изучая что-то новое. В этом смысле Паланга – щедрый курорт, который предлагает много вариантов, как развлечься детям и взрослым. Прогулочные тропы, роскошные усадьбы, свежий морской воздух и многое другое!

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Парк литовских сказок

Парк сказок – это захватывающее развлечение на весь день для маленьких и взрослых. Необычные скульптуры, размещенные в магической среде, знакомят посетителей с миром литовских сказок. Интересно, что скульптуры можно не только увидеть – их можно услышать и ощутить с помощью других органов чувств. В создании сказочного парка принимали участие планировщики городской среды и художники, которые постарались объединить современное искусство со старинным фольклором. Каждую скульптуру можно по-разному исследовать – на одни можно забраться, на других – покачаться как на качелях, а третьи – разговаривают и их можно услышать. Адрес: ул. С. Дауканто 24А.

Бассейн Паланги

Бассейн Паланги – это место для активного отдыха и развлечений для всей семьи. Здесь есть большой бассейн, SPA-центр и банная зона. В бассейном комплексе одновременно могут отдохнуть 250 человек. Бассейн с различными зонами подходит для посетителей любого возраста – начиная от самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. В бассейне проводятся различные групповые занятия для детей (два раза в неделю) и для взрослых – например, водная аэробика. В свою очередь, в банной зоне доступны три разные бани – две паровые и натуральная гималайская соляная сауна. Гималайская соль оказывает антибактериальное и противовоспалительное воздействие, а также это облегчает дыхание, уменьшает проявления аллергии , помогает укрепить иммунитет и избавляет от токсинов. В комплексе работает банщик, который научит, как правильно париться, используя травы, ароматы и световую терапию.

Важный аспект: у этого бассейна есть своя философия – философия устойчивого развития, потому что электричество обеспечивают солнечные батареи, расположенные на крыше. Кроме этого, на автомобильной парковке есть места для зарядки электромобилей. Адрес: ул. Кретингас 23.

Палангский мол и улица Басанавичяус

Посещение Паланги не обходится без прогулки по иконическому молу или морскому мосту, с которого открываются великолепные виды на заходящее солнце. Мол имеет форму буквы L, его длина – 470 метров. Он привлекает не только туристов, но и местных рыбаков. В конце 19 века мол строили как причал, но его регулярно разрушали сильные бури, после чего он стал непригоден для судоходства и превратился в любимое место для прогулок. Поскольку бури и волны продолжали делать свое дело и значительно повредили мол, в 1998 году он был полностью восстановлен и теперь стоит на бетонных сваях.

Добраться до местного мола совсем просто – к нему ведет главная пешеходная улица Паланги, улица Йоно Басанавичяус. Она берет начало от сквера Юрате и Каститиса – одного из самых популярных в городе мест для отдыха. Улица Басанавичяус – живой свидетель истории города, здесь находится множество традиционных архитектурных зданий, большинству из которых почти 200 лет. Одни из самых старых вилл Gražina и Aldona внесены в список национального культурно-исторического наследия. На улице Басанавичяус расположены кафе и рестораны, различные развлекательные и оздоровительные центры. Здесь же проводятся разнообразные мероприятия.

Парк Бируте и Музей янтаря

Парк Бируте, который зовут жемчужиной Паланги, появился в конце 19 века – его спроектировал известный французский архитектор Эдуард Франсуа Андре по заказу графа Тышкевича. В бывшей графской усадьбе, построенной в стиле неоренессанса, сейчас находится Музей янтаря. В летний сезон в четверг, пятницу и субботу по вечерам в парке проходят бесплатные концерты под открытым небом, которые проводит Палангский духовой оркестр. В сентябре, когда празднуют дни парка Бируте, он приобретает особенно яркие краски. Адрес: ул. Витаутаса 15.

Шикарный Музей янтаря – один из самых посещаемых музеев Литвы. Здесь можно увидеть одну из богатейших коллекций янтаря и его инклюзов – в общей сложности около 30 тысяч единиц. В музее можно ознакомиться с процессом образования янтаря, его добычей, обработкой и торговыми путями, а также с уникальным экспонатом – ящерицей, застывшей в янтаре 50 миллионов лет назад – в мире известны только семь подобных находок. Глаз порадует и исторический интерьер восстановленной усадьбы, который даст представление о жизни известных литовских дворян – графов Тышкевичей.

Дом иллюзий Eureka

Дом иллюзий Eureka – это место, где можно весело отдохнуть с семьей, ведь время здесь пролетит незаметно. В этом музее экспонаты можно трогать, на них можно садиться и вставать, можно с ними взаимодействовать в игровом виде. Например, можно попробовать, каково это – стоять на гвоздях или пройти через туннель из 3D-картин. В этом музее наряду с развлечениями можно исследовать тайны физики, химии и биологии, например, узнать, как из лимона можно получить электричество или как вырастить в банке медузу, которую можно забрать с собой. В сувенирном магазине можно приобрести целую кучу необычных вещей, которые сделают вечеринку или вечер в кругу семьи совершенно незабываемыми. Одним словом – веселье гарантировано и самым маленьким, и взрослым! Адрес: ул. Йоно Басанавичяус 24А.