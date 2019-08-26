Тукумское побережье приглашает в гости 31 августа

Тукумское побережье приглашает провести последний день августа на берегу моря, знакомясь с прежним и теперешним образом жизни рыбаков Рижского залива в шести рыбачьих поселках, посещая музеи и выставки, рассказывающие об истории, и местных переработчиков рыбы, предлагающих копчености и разными другими способами только что приготовленную рыбу. А вечером зовут собраться всем вместе в Энгуре на зажигание костра Древней огненной ночи.

Это уже 5-я акция на побережье, которую совместно с рыбаками из рыбацких сел и производителями рыбной продукции, а также представителями сферы культуры и туризма, организует Тукумское бюро Латвийского центра сельских консультаций и образования. Что же в этом году ждем от акции?

В Лапмежциемсе уже с утра, с 10.00, откроется и будет ждать гостей Лапмежциемский музей, доступный для посетителей с начала года и предлагающий ознакомиться с новой, современной экспозицией о рыбацких буднях в старину и вплоть до наших дней. Здесь будет интересно и большим, и маленьким. Будут интерактивные игры, связанные с птичьими яйцами и словесными играми о побережье, импровизированное нанизывание зеркальных рыбок на прутки и творческие мастерские для детей под руководством художницы Иветы Мейере. Посещение музея в этот день – бесплатное. Адрес: ул. Лиепу, 4, Лапмежциемс, волость Лапмежциема, Энгурский край. Тел.: 27000380

Недалеко от Лапмежциемского музея расположено семейное предприятие Reiņa zivis (IK Reinis B), которое тоже будет ждать гостей. С 12.00 до 14.00 здесь можно будет не только ознакомиться с производством, но и принять участие в мастер-классе по копчению рыбы, продегустировать продукцию и, конечно же, приобрести ее. Посещение и здесь – бесплатное. Адрес: ул. Гатера, 6а, "Киршлеяс", Лапмежциемс, волость Лапмежциема, Энгурский край. Тел.: 29219491, www.facebook.com/ReinisBLapmezciems

Здесь же рядом, в Рагациемсе, ждет покупателей Рагациемский рыбный базарчик. По соседству с рынком находится новое место встреч – магазинчик Skudras, или Satikšanās vieta Skudras. Это осуществленная мечта Агнесе Скудры, лелеявшей ее много лет, начавшаяся с маринованных и копченых кур собственного приготовления, а теперь выросшая до широкого ассортимента продуктов. Как говорит сама хозяйка: "Satikšanās vieta Skudras задуман для того, чтобы наши клиенты и любой гурман каждый день могли приехать в гости, попробовать и приобрести изготовленные нами продукты непосредственно у нас". 31 августа с 13.00 здесь можно будет отведать особый суп Skudras, пока котел не опустеет. Те, кто сфотографируется на фоне магазинчика и поделятся фото в социальных сетях, используя тег #SkudrasVeikaliņšRagaciemā, смогут попробовать суп бесплатно. Адрес: Рагациемский рыбный базарчик, Рагациемс, волость Лапмежциема, Энгурский край. Тел.: 29465745, www.facebook.com/satiksanasvietaSkudras

А вы знаете, откуда появилось название поселка Апшуциемс? Все думают, что от латышского названия осины – apse, но, оказывается, оно происходит из ливского языка и в переводе означает "село лодок". Выяснить, почему и как так может быть, а также узнать другие интересные вещи 31 августа приглашает Апшуциемская библиотека с новооткрытой экспозицией Апшуциемского центра рыбацкого и морского культурного наследия. Вход бесплатный. Адрес: "Апшуциема скола", Апшуциемс, волость Энгурес, Энгурский край. Тел.: 26249838

В Кестерциемсе посетителей с 16.00 снова ждут гостеприимные хозяева хостела Pludmalis, предлагающие "полдник на пляже", а также различные рыбацкие истории и мероприятия на морском берегу. Здесь будет и специальный фотоуголок для прибрежных селфи. Адрес: "Мурниеки", Кестерциемс, волость Энгурес, Энгурский край. Тел.: 29287271, www.pludmalis.lv

В Энгуре с 11.00 гостей ожидает Engures tehnoloģiju centrs, нашедший приют в бывшей усадьбе пастора. Здесь можно будет не только ознакомиться с новинкой этого лета в Энгуре –катанием на SUP-досках и местным брендом сувениров и других товаров Pērle rada, но и принять участие в "Приморской мастерской фотографий на память" и создать открытку-воспоминание в старинной технике цианотипии или в мастерской "Мраморных знаков", создавая очаровательные открытки в технике марблинга – воспоминание о солнечном лете и море. Участие в мастерских – бесплатное. Адрес: ул. Юрас, 66, Энгуре, волость Энгурес, Энгурский край. Тел.: 26417818, www.perlerada.com

А после обеда каждого маленького путешественника по побережью в Энгуре будет ждать спектакль кукольного театра "Чесночок на пиратском корабле". Это будет история о том, как Чесночок в океане находит подводных друзей и, подружившись с Осьминогом, узнает, что на земле его ждут друзья – овощи. Прийти посмотреть на приключения Чесночка нужно к 16.00 на эстраду в парке Ауниньпаркс!

Театр будет и в Берзциемсе. Местные рыбацкие жены в рыбачьем подворье "Диениняс" (опознавательный знак на дороге – вывеска с надписью Zivis nāciet sētā, что означает "Рыбы, идите во двор") представят созданную собственными силами постановку "Это было в Берзциемсе". Здесь будет и дегустация рыбной продукции производства IK Oskars Celkarts. Вход – за символическую плату: 2,50 EUR в качестве пожертвования на развитие рыбачьего подворья "Диениняс". Для детей до 7 лет вход бесплатный, от 7 до 12 лет – 1 EUR. Адрес: "Диениняс", Берзциемс, волость Энгурес, Энгурский край. Тел.: 26676283, 29297982, www.dieninas.lv

Как в "Диениняс", так и на другом конце Берзциемса – в рыбном киоске Skaras у Индры Зарини (Адрес: "Скарас", Берзциемс, волость Энгурес, Энгурский край. Тел.: 20236636), будет возможность приобрести рыбную продукцию.

И под занавес, когда уже начнет смеркаться, всех приглашаем на побережье к Южному молу в Энгуре, где состоится празднование Древней огненной ночи и разведение костров. Начало в 21.30 с шоу музыкальных фонтанов, за которым последует Огненное шоу. Чтобы не замерзнуть, будет чай.

Проведи последний день августа на Тукумском побережье – в Лапмежциемсе, Рагациемсе, Апшуциемсе, Кестерциемсе, Берзциемсе и Энгуре!

Больше информации о том, что еще можно посмотреть на Тукумском побережье, имеется на www.visittukums.lv, а об акции на побережье – в Тукумском бюро Латвийского центра сельских консультаций и образования (телефон 28381255).