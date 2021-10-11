В Пярну на школьные каникулы: топ-7 идей для отдыха в этом городе

Осенние каникулы приближаются, и скоро у детей начнется неделя, свободная от учебы. Чтобы отдых не прошел в смартфоне и перед телевизором, стоит придумать план, который воодушевит всех членов семьи. Если вы не хотите отправляться в теплые страны, то есть отличная альтернатива — поехать с семьей отдыхать в Пярну, который находится менее чем в часе езды от границы Эстонии и Латвии. Для семей с детьми здесь есть водные центры, музеи, игровые комнаты, тематические парки и многие другие увлекательные занятия.

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1. Проведите осенний отпуск в водном или спа-центре



Пярну — курортный город с долгими традициями, где можно круглый год проводить время в спа- и водных центрах. Здесь девять спа-центров, все из которых подходят и для семейного отдыха. В спа-центрах вас ждут расслабляющие бани, зоны отдыха и бассейны. Кроме того, многие спа-центры предлагают грязелечение, различные виды массажа, сеансы в соляной камере и процедуры по уходу, полезные и приятные для души и тела.

Один из наиболее популярных у семей с детьми водных центров — Tervise Paradiis, где помимо уютных номеров гостей ждут водные горки, бассейны, джакузи, банный центр и наружный бассейн. Очень ценится и Viiking Spaa, где есть уникальный большой бассейн, удобная зона отдыха и бани, скрытые в пещерах.

2. Отправьтесь с семьей кататься на лошадях или на рыбалку



Почему бы не попробовать в эти каникулы что-нибудь новое, например, поехать всей семьей кататься на лошадях или на рыбалку? Такой отдых принесет радость и надолго запомнится. Познакомиться ближе с лошадьми можно на конном заводе Тори недалеко от Пярну, где занимаются их разведением и выращиванием. Также возможность прокатиться на лошади и в повозке предлагается на расположенном в 30 км от центра Пярну хуторе Марии, где можно переночевать и посетить настоящую эстонскую баню.

Идеальным местом для рыбалки станет находящийся поблизости от Пярну на берегу реки Сауга рыболовный центр FishingVillage, где можно арендовать катер или моторную лодку и все оборудование, необходимое для рыбалки. Здесь также предлагаются прогулки по рекам Сауга и Пярну, где открываются чудесные виды. Кроме того, вы сможете посетить уникальную баню на рыбацкой лодке и окунуться в купель.

3. Откройте для себя природу Эстонии и жизнь местных фермеров



Эстонская природа осенью радует игрой красок. Полюбоваться этой красотой можно на походных тропах, которых в окрестностях Пярну очень много. Особенно впечатляющим может стать, например, осенний поход по болоту Толкузе, которое находится рядом с Via Baltica.

Также вы можете посетить местные фермы и хутора, которые откроют свою двери в период осенних каникул. Здесь можно увидеть альпак на ферме Alpakafarm, зайцев, овец и енотов в зоопарке хутора Тейспере, а также уток, гусей, перепелов, индюков, павлинов и фазанов на птичьей ферме Кюти-Ууэтоа.

4. Отправьтесь в тур по музеям



Осенние каникулы — отличное время для посещения музеев. Приехав в Пярну, обязательно загляните в Пярнуский музей, где вас ждет увлекательное путешествие в прошлое, и в Музей нового искусства, где можно увидеть выставки современного искусства.

Если вы хотите показать детям, как жили в старые времена, стоит посетить музей-хутор К. Р. Якобсона в Кургья, где в 2021 году открылась новая постоянная экспозиция, посвященная Карлу Роберту Якобсону, знаменитому эстонскому просветителю. На этом хуторе, где и по сей день занимаются выращиванием скота и земледелием, можно увидеть коров, овец и лошадей, а также заглянуть в хуторские строения — хлев, амбар, мельницу и овин.

Не менее уникальные впечатления обеспечит вновь открывшаяся в прошлом году в старом городе Пярну Красная башня, которая некогда служила частью городской крепости и тюремной башней и где сейчас расположился инновационный центр. На третьем этаже башни находится 360-градусный панорамный кинотеатр, где демонстрируют 10-минутный анимационный фильм об истории Пярну. Во дворе башни также расположилась бесплатная выставка под открытым небом, на которой можно увидеть интересные экспонаты, обнаруженные в ходе археологических раскопок в Пярну.

5. Попробуйте картинг



Прямо в сердце Пярну, в торговом центре Port Artur на 0-м этаже парковки, расположен 250-метровый картинговый трек, открытый круглый год. Прокатиться на карте здесь могут как взрослые, так и дети ростом не ниже 130 см. Посетителям предлагаются любительские карты Sodi RT8, которые обеспечивают высокую безопасность благодаря отбойной раме с мягким покрытием и заглушающему удары переднему отбойнику. В центре имеется 10 картов, один заезд длится 8 минут.

6. Попробуйте что-то новое на дорожке для мини-гольфа с УФ-освещением



Этой осенью в Пярну откроет свои двери новый досуговый центр OKOK, который предлагает совершенно новые игры и развлечения в среде, вдохновленной природой Эстонии. Новый центр приглашает маленьких и больших друзей. В центре имеется боулинг, глоугольф, или светящаяся дорожка для гольфа, керлинг, дартс и игровая комната виртуальной реальности. В зоне для мини-гольфа с УФ-подсветкой есть 12 вдохновленных природой Эстонии дорожек, что делает игру в мини-гольф действительно увлекательной и захватывающей. А если вы проголодались, то в том же центре можно подкрепиться.

7. Полюбуйтесь осенним курортным городом



Неважно, приехали ли вы в Пярну на одни сутки или на несколько дней, в хорошую погоду обязательно стоит прогуляться по его живописным улочкам и паркам. Осенние краски в прибрежном парке Пярну площадью 45 гектаров оставляют незабываемое впечатление. Это один из наиболее богатых видами парков Эстонии, который в полной мере раскрывает свою красоту именно осенью.

Если вы приехали отдыхать в Пярну, рекомендуем скачать в Google Play или App Store бесплатное мобильное приложение Pärnu — Explore Hansa, которое содержит много полезной информации о достопримечательностях. Его можно использовать на английском, русском, латышском, эстонском и финском языках. Помимо прочего, из него можно узнать, какие события пройдут в городе, а также где находятся ближайшие заправки и магазины. В приложении также есть пять бесплатных туров с аудиогидом, которые можно послушать на латышском языке.

Смотрите предложения для семейного отдыха здесь: https://visitparnu.com/peregaparnusse/

