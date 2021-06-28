В Пярну понравится всем

Каждый, кто бывал в Пярну, знает, насколько разнообразный отдых ожидает в этом курортном городке. В Пярну будет интересно как семьям с детьми, так и парам, как любителям спа, так и приверженцам активного отдыха. Пярну, расположенный менее чем в часе езды от границы с Латвией, готов принимать гостей для безопасного отдыха и этим летом.

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Летом в Пярну собираются все соскучившиеся по культурным мероприятиям и теплому морю. Количество людей, приезжающих сюда с июня по август, превышает количество местных жителей в шесть раз. Все потому, что легендарный песчаный пляж Пярну, всегда теплая морская вода и летние мероприятия не оставляют равнодушным никого. Поскольку Пярнумаа — одно из самых солнечных мест на берегу Балтийского моря, многие летние мероприятия проходят здесь на открытом воздухе. Например, со 2 по 4 июля здесь пройдут исторические Пярнуские Ганзейские дни, а с 11 по 18 июля состоится Пярнуский музыкальный фестиваль. В первые выходные августа гостей ждут кулинарный фестиваль Hea Toidu Festival и XXIV Дни гильдий в Пярну, а также ежегодная ярмарка на Супелузе. В Пярну также проводится фестиваль города и творчества Augustiunetus, который в этом году пройдет с 13 по 15 августа на берегу реки Пярну.

Author — Priiud Saart

Активные искатели приключений и любители природы, безусловно, оценят здешние края. В Пярну можно практиковаться в серфинге, здесь также расположены несколько полей для гольфа и лучшая кольцевая трасса в странах Северной Европы. Любителей путешествовать всей семьей ждут парк приключений Валгеранна и "Лоттемаа", где программа доступна и на латышском языке. Любителей природы ожидают национальные парки Соомаа и Матсалу, а также походы по болотам Рийза, Толкузе и Нигула. Ценителям всего оригинального и особенно острых ощущений стоит переночевать на рыбацкой лодке, в доме с зеркальными стенами или на дереве. Или остановиться в Tõstamaa Meierei и посетить ресторан домашней кухни Frida in the Nature, где повар израильского происхождения знакомит с особенностями ближневосточной кухни.

Но можно изучать Пярну и самостоятельно. Удобнее всего это сделать с помощью мобильного приложения Pärnu — Explore Hansa. В приложении есть информация о достопримечательностях Пярну, предстоящих событиях, местах для активного отдыха, а также о том, где можно остановиться с ночевкой или перекусить. Также с его помощью можно узнать, где расположены точки доступа Wi-Fi, общественные туалеты, крупные магазины, пункты проката велосипедов, стоянки такси, заправочные станции и места для занятий спортом.

Приложение Pärnu — Explore Hansa доступно как в Google Play, так и в App Store. Его можно использовать на эстонском, английском, русском, латышском и финском языках. Помимо важной информации, здесь можно найти увлекательные экскурсии с аудиогидами. Это особенно оценят любители истории, которым всегда интересны прошлое посещаемых ими мест и важнейшие достопримечательности. Таллиннские ворота, вилла Амменде и Красная башня — это лишь немногие из тех мест, которые стоит увидеть воочию. Определенно стоит принять участие в туре "По следам Олева Сийнмаа" (Olev Siinmaa jälgedes). Он посвящен архитектору, который во многом сформировал облик сегодняшнего Пярну.

Author — Priidu Saart

В Пярну целых девять различных спа-центров. Был обновлен спа-центр в отеле Strand. Усовершенствована также открытая часть аквапарка Tervise Paradiis, который уже долгие годы так любят латвийцы. Любители тепла стремятся к солнечному отдыху, и его в Пярну будет более чем достаточно независимо от выбора места для ночлега. Если нет желания весь день оставаться в отеле или лежать на пляже, стоит прогуляться по набережной, значительно обновленной в этом году. Также теперь прямо на берегу расположены два новых ресторана — Poke и Oaas.

Поскольку летом вечера длинные, по приезде вы точно успеете прогуляться по романтическим улочкам Пярну или курортному пляжному парку, в центре которого открыт новый ресторан Kauss ja Uulits. Прогуливаясь по Пярну пешком, можно открыть такие места, которые иначе остались бы незамеченными. Одно из них — это находящийся в устье реки Пярну пирс, ставший одним из символов города. Еще одно хорошее место для пеших прогулок — это туристическая тропа Раннанийду, где удобно будет даже с детской коляской или на инвалидном кресле.

Пярну — воистину лучшее место для отдыха! В прошлом году его признали самым устойчиво развивающимся туристическим направлением в странах Балтии. Пярну также вошел в топ-100 "зеленых" направлений. В Пярну вы сможете совместить отдых на природе и в городе, например, своими глазами увидев городских коров, благодаря которым сохраняются местные прибрежные луга. Разнообразие и популярность среди отдыхающих сделали Пярну курортом со 180-летней историей.

Путешествуя по Эстонии, следует искать отели и рестораны с пометкой "Здесь безопасно" (Siin on turvaline). Это значит, что компания делает все возможное ради благополучия и здоровья клиентов — обслуживающий персонал соблюдает дистанцию, не выходит на работу в случае болезни и, более того, рекомендует клиентам с симптомами болезни оставаться дома. Помещения также тщательно проветриваются и оснащены даже большим количеством средств дезинфекции, чем требуется.

Помимо ресторанов, кафе и отелей, к кампании "Здесь безопасно" присоединились многие организаторы мероприятий и владельцы центров активного отдыха. Если вы заметите в Пярну логотип "Здесь безопасно", это будет означать, что в данном месте вы сможете безопасно провести время и там соблюдаются все требования, обусловленные распространением COVID-19.

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