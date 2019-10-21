Задержка или отмена рейса - возможность превратить ваши заботы в деньги

Ежегодно тысячи путешествующих по всему Европейскому союзу сталкиваются с нарушениями воздушных перелетов. Однако не каждый авиапассажир знает, что в таком случае у него есть право не только на получение элементарной помощи в виде ваучеров на еду и напитки или возможности воспользоваться электронной почтой, но и на денежную компенсацию от авиакомпаний величиной до 600 евро. Skycop - одна из крупнейших компаний компенсации авиарейсов в странах Балтии - представляет вашему вниманию все важнейшие факты о денежном возмещении при нарушении авиарейса. Запомнить их стоит каждому, если его рейс столкнется с задержкой, отменой или будет переполнен. Здесь найдете и краткий обзор местных авиакомпаний - на случай, если речь зайдет о требовании компенсации нарушенного рейса от конкретного авиаперевозчика.

Представьте себе ситуацию: в день вашего рейса из Риги в Лондон вы прибываете в аэропорт как раз вовремя. Но вскоре вы понимаете, что запланированная посадка на рейс задерживается, и вскоре выясняется, что сам рейс откладывается на четыре часа. Нечаянно подслушав разговор ваших попутчиков, вы понимаете и то, что задержка рейса вызвана нехваткой экипажа авиакомпании. И когда вы наконец добираетесь до Лондона, ваше решение связаться с авиакомпанией, надеясь получить возмещение за дополнительные расходы, вызванные задержкой вашего рейса, решительно как никогда. Через несколько недель переписка с авиаперевозчиком, кажется, заканчивается успешно - он соглашается покрыть расходы на такси из аэропорта в Лондоне, но и одновременно заявляет, что вы не имеете права на какую-либо другую компенсацию.

Конечно, авиакомпании стараются избежать выплаты компенсации

"Иногда авиаперевозчики пытаются воспользоваться недостатком юридических знаний пассажира, - говорит Лукас Ращяускас, генеральный директор Skycop, - Но право на компенсацию им принадлежит вне зависимости от базовой помощи, уделенной им как пассажирам рейса, с которым возникли проблемы. И даже если пассажир знает об этом и решает лично потребовать возмещение, авиаперевозчик обычно пытается убедить его, что его рейс не подлежит компенсации, потому что нарушение рейса в этом случае вызвано, например, чрезвычайными обстоятельствами - но зачастую это совсем не так. И вот тогда очень четкая задача все-таки довести дело до конца встает перед компаниями компенсации авиарейсов. Skycop готов разобраться с каждым таким случаем - с самого начала до - если потребуется - даже подачи судебного иска против авиакомпании. Наша команда высококвалифицированных специалистов с более чем 10-летним опытом поможет вам получить надлежащую вам компенсацию так быстро, как это только возможно" - говорит Л. Рашчяускас. Как указывает компания, скорость и складность процесса получения компенсации у авиакомпании обычно зависит от сложности дела, национального законодательства конкретной страны и, конечно же готовности авиакомпании пойти навстречу своему клиенту и выполнить свою обязанность по выплате компенсации.

Skycop является крупнейшей компанией компенсации полетов в странах Балтии - как по количеству претензий авиапассажиров, с которыми они имеют дело, так и по количеству выплаченных компенсаций - как и общей сумме денег, вытребованных у авиакомпаний и впоследствии переведенных пассажирам в качестве компенсации за нарушенный рейс. Только в этом году Skycop уже добился удовлетворения почти 400 судебных исков в Литве, Латвии, Польше и Испании, в следствии чего почти 600 пассажиров получили надлежащие им компенсации. Кроме того, с помощью Skycop тысячи пассажиров получили компенсацию без судебных разбирательств.

Зная свои права, можете и заработать

Права авиапассажиров гарантируются Регламентом (ЕС) 261/2004, который распространяется на всех пассажиров, которые столкнулись с нарушением рейса и вылетели из любого аэропорта в пределах ЕС или их рейс выполнялся авиакомпанией, регистрированной в ЕС.

Компенсация за задержку (прибытие позднее чем на 3 часа свыше запланированного времени) или отмену (менее чем за 14 дней до запланированного вылета) рейса варьирует от 250 до 600 евро для каждого пассажира. Точная сумма компенсации зависит от дальности полета: вам надлежит 250 евро, если она составляет до 1500 км, 400 евро в случае перелетов от 1500 до 3500 км (это и максимальная сумма компенсации для перелетов, происходящих в пределах ЕС), и 600 евро, когда вы летите дальше чем 3500 км. Во всех этих случаях пассажир имеет право на компенсацию, если рейс был нарушен по вине авиакомпании и нарушение соответствует критериям, перечисленным в Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) № 261/2004. В этот список входят эксплуатационные проблемы - например, когда рейс не смог прибыть вовремя, потому что авиакомпания неправильно спланировала график работы экипажа - и проблемы с ротацией самолета. Также технические проблемы с самолетом, например, сбой полета, произошедший из-за того, что с самолетом произошла поломка, и это не было производственным недостатком.

Если ваш рейс был задержан, отменен или переполнен, скорее всего у вас есть право на компенсацию, которая должна быть выплачена независимо от основной помощи, оказанной вам авиакомпанией после сбоя планированного авиарейса! Требуйте компенсацию размером до 600 евро и мы сделаем все возможное, чтобы вы ее получили!