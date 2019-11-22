1 декабря в Юрмале снова откроется парк световых скульптур

Уже третий год подряд в Юрмале, в Дзинтарском лесопарке, в начале зимы зажгутся световые скульптуры и сверкающая иллюминация, созданные тысячами светодиодных лампочек. Парк света откроется 1 декабря – музыкально-развлекательным мероприятием для всей семьи. Красивый праздник, в предвкушении грядущего Рождества, пройдет с 16:00 до 19:00.

Световые скульптуры в Дзинтарском лесопарке засияют с 17.00 часов, однако гостей ждут уже с 16.00 – их встретит квартет Дедов Морозов "Magic 4" с тубами и группа латышской эко-музыки "Ducele". Под это музыкальное сопровождение можно посмотреть выставку праздничных елок, а детей ждет встреча с главным Рождественским персонажем – первым в этом году Санта Клаусом. Веселый праздник продлится до 19.00 часов – с танцами, играми, творческими мастерскими и развлечениями для взрослых и детей. Подкрепить силы можно будет лакомствами и теплыми напитками.

Начиная с 1 декабря, в сумеречные часы, когда в городе зажигаются фонари, территория Дзинтарского лесопарка будет, как по мановению волшебной палочки, превращаться в сказочную Рождественскую страну, сияющую огоньками. Детские игровые площадки, сосновые ветки и насаждения, а также смотровая башня в лесопарке Дзинтари засверкают, украшенные иллюминацией из вереницы более чем в 85 тысяч светодиодных лампочек, из которых созданы скульптурные композиции и декор. На башне замерцают снежинки и "сугробы", подсвеченные разными цветами. Самым впечатляющим объектом станет парковый мостик: он превратится в фантастическую арку в форме морской волны, для подсветки которой используется гирлянда протяженностью 3.5 км. Гостей ждет и звездная аллея, где на ночном небе можно увидеть Млечный путь и загадать заветные желания на падающие звезды. На 14 гектарах парка детей и взрослых ждет встреча с лесными обитателями, сделанными из LED-лампочек - медведями, ежами, белками и другими животными.

Концепцию Парка света создали литовские художники Йоланта Турайте и Доминик Концевич, вместе с латвийским специалистом по иллюминации Евгенией Веровской.

Весь декабрь по субботам и воскресеньям и 1 января с 16:00 до 19:00 часов в Парке cвета будут проводиться творческие мастерские, игры и другие мероприятия для всей семьи.

Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей ежедневно, до 22.00 часов. Вход в парк и все мероприятия – бесплатный.

А вот так выглядел Парк света в Юрмале в прошлом году: