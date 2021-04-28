1 мая в Латгалии начнется туристическая акция Daugava vieno (среди участников разыграют призы)

Весна набирает обороты, радует теплыми лучами солнца и всё зеленеет, цветёт и пахнет. Совсем скоро наступит любимое время года - лето. Многие уже жаждут увлекательных путешествий, новых впечатлений и приключений, поэтому Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Туристический информационный центр Краславского края и Агентство самоуправления Даугавпилсского края TAKA совместно создали новый туристический продукт и приглашают каждого принять участие в замечательной туристической акции Daugava vieno, которая состоится с 1 мая по 31 октября этого года.

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Во время акции предлагается провести незабываемый отдых на берегу Даугавы, ознакомиться с ТОП-объектами Даугавпилса, Краславского и Даугавпилсского краёв, окунуться в чарующую атмосферу городов и насладиться неотразимой природой природного парка Daugavas loki. Даугава стала объединяющим символом данной туристической акции.

Во время акции можно не только прекрасно провести время, наслаждаясь широким туристическим предложением, но и получить ценные призы. Общий призовой фонд составляет 2500 евро и состоит из подарков, которые предоставят спонсоры акции, предприниматели сферы туризма, местные производители и т.д.

Для участия в акции каждому участнику необходимо иметь Туристический паспорт, который можно получить в распечатанном виде в Даугавпилсском или Краславском туристическом информационном центре, а также в туристических объектах, которые принимают участие в акции. Электронную версию Туристического паспорта можно скачать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

При посещении каждого туристического объекта и использовании акционного предложения, в Туристическом паспорте участника будет ставиться штамп. Для участия в розыгрыше призов необходимо посетить не менее 5-ти объектов с каждой территории, участвующей в акции (всего 15 объектов). В каждом туристическом объекте участнику необходимо сделать и загрузить фотографию на свой профиль в Facebook или Instagram с кратким описанием об увиденном, испытанном и изученном, используя хештег #DaugavaVieno и название конкретного объекта (к примеру, #Daugavpilstic, #juritaminizoo, #kraslavaspils).

Foto: Publicitātes foto

Участники акции могут сдать свой Туристический паспорт в Даугавпилсский или Краславский туристический информационный центр, когда минимальное количество объектов для осмотра достигнуто и когда собраны штампы. Сдать Туристический паспорт можно и в любом туристическом объекте, который участвует в акции.

Розыгрыш призов пройдет в 3 этапа. В каждом из них будет разыграно по 10 призов. Первый розыгрыш призов состоится в первую неделю июля. В розыгрыше участие примут участники акции, Туристические паспорта которых будут получены с 1 мая по 30 июня. Второй розыгрыш призов состоится в первую неделю сентября и в нем участие примут участники, паспорта которых будут получены с 1 июля по 31 августа. Третий розыгрыш - в первую неделю ноября. Он будет проходить между Туристическими паспортами, которые будут получены с 1 сентября по 31 октября. Два главных приза, подарочные карты на сумму 300 евро от курорта Silene Resort & SPA и отеля Villa Ksenija будут разыграны в первую неделю ноября. В розыгрыше главных призов участие примут все Туристические паспорта, полученные с 1 мая по 31 октября.

Желаем всем участникам удачи и много незабываемых моментов!

Дополнительную информацию о правилах проведения акции, ТОП объектах, спонсорах и о призовом фонде можно прочитать в Туристическом паспорте, который доступен ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.