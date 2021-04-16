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Природная тропа озера Слокас
10 чудесных природных троп для весенней прогулки
Foto: Publicitātes attēli

Ищете идей для прогулки в теплые весенние выходные? Тогда вот 10 троп, по которым самое время оправиться в небольшую расслабленную прогулку в надежде увидеть, как под солнцем распускаются первые листочки.

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Природная тропа Яньупитес неподалеку от Тукумса

Если в ваши планы входит прокатиться на выходных в сторону Тукумса, то природная тропа Яньупитес отличное место для небольшой прогулки по лесу. Природная тропа проложена в нетронутом диком лесу, который не подвергался влиянию хозяйственной деятельности человека последние 150 лет. Древние могучие деревья, овраги, крутой берег реки, извилистые тропинки, мостики, лесенки, информационные щиты - все условия для замечательной прогулки.

10 чудесных природных троп для весенней прогулки
Foto: Natālija Jelovska

Множество поваленных деревьев, которые не убирают намеренно, напоминают о мощи урагана 2005 года. Тропа круговая, что очень удобно. Есть место для отдыха или пикника и туалет.

  • Дополнительно почитать и посмотреть, как выглядит природная тропа, можно ЗДЕСЬ.


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Природная тропа озера Слокас

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Роя Видземе Активный отдых Курземе Латгалия Тукумс Юрмала Pārgājieni Latvija
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