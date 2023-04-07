10 фантастических водопадов в Латвии, которые обязательно стоит посетить

Весна и осень – два времени года, наиболее подходящие для того, чтобы насладиться видами водопадов, ведь именно в этот период они выглядят богаче и зрелищней всего. А у нас с вами впереди четыре выходных дня, в которые обещают если не отличную, то уже очень хорошую погоду. Так почему бы не воспользоваться свободным временем и теплой погодой?

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И хотя на первый взгляд это так не выглядит, но на самом деле Латвия – страна водопадов. Да, они невелики по размеру, но менее привлекательными они от этого не становятся. Тургид подобрал для вас 10 разнообразных водопадов, у каждого из которых есть своя интересная особенность, ради которой на них стоит посмотреть. Выбирайте понравившийся именно вам и отправляйтесь в путь!

ФОТО. Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета

Foto: Edgars Pohevičs

Нет никакого сомнения в том, что главная гордость Кулдиги — это водопад Вентас румба, который считается самым широким водопадом в Европе (249 м).

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ФОТО. Эффектный водопад Вирсайшу, к которому ведет природная тропа

Foto: F64

Водопад Вирсайшу находится на правом притоке реки Вирбупе вблизи усадьбы Вирсайши в Талсинском крае. Здесь можно насладиться почти нетронутой природой – по доломитовым порогам журчит ручей, по берегам реки виднеются открытые горные породы и поваленные деревья, и ни души вокруг.

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ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес

Foto: F64

Весна – самое подходящее время для знакомства с еще неизвестными вам водопадами – в это время года (и еще осенью) они полноводнее всего. Это же относиться и к небольшому водопаду Ольупитес, расположенному в Кулдигском крае.

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ФОТО. Зимний водопад Валгалес в Талсинском крае

Foto: F64

Водопад Валгалес или, как его еще называют, Судмалю – очень симпатичный природный объект, который красив не только в его наиболее полноводные моменты (весной и осенью), но и в холодные и снежные зимние месяцы.

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ФОТО. Жемчужина Курземе – водопад Абавас румба

Foto: F64

В Талсинском крае есть замечательное место, которое стоит того, чтобы на него взглянуть – это водопад Абавас румба.

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Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад?

Foto: Simona Čeičiniece

Если вы интересуетесь красотами нашей страны, то уже наверняка сто раз изъездили всё Курземе и с закрытыми глазами найдёте Вентас Румбу или водопады на Абаве и Алекшупите. А вот водопад Даудас, третий по высоте в нашей стране, для многих туристов может стать открытием, пишет Tūrismagids.lv. Находится он на речке Дауда, неподалёку от Сигулды.

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ФОТО, ВИДЕО. Неизвестная Латвия: как найти спрятанные под Сигулдой водопады Нурмижу и Вейупите?

Foto: Kaspars Kurcens

Представьте себе ситуацию: вы собрались осмотреть еще одну латвийскую достопримечательность, про которую прочитали на DELFI и, приехав на место, просто не можете ее найти. Или другая ситуация: вот он, указатель, и вы идете в том направлении, куда показывает стрелка, но того, за чем вы, собственно, сюда приехали, не видно.

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ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес

Foto: Edgars Butāns

Водопады Ивандес расположены в Ренде Кулдигского края. Два водопада — Валдату и Ивандес румба — находятся по соседству, рассказывает Tūrismagids.

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ФОТО: Водопад на речке Акменьупите, который создал сам черт

Foto: Uģis Bičkovskis

Акменьупите — небольшой приток реки Огре, а ее порожистый водопад находится недалеко от Эргли. В преданиях это место называют "Чертовой мельницей", пишет Tūrismagids.

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ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад

Foto: Ikars Kubliņš

Зартапский водопад действительно можно считать скрытым сокровищем латвийской природы, поскольку о нем мало кто знает. Фотограф Икарс Кублиньш поделился с DELFI Tūrismagids своими впечатлениями о посещении этого водопада.

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