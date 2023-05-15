10 июня в Верманском саду пройдет первый Рижский фестиваль мороженого

Начало лета, парк развлечений для всей семьи и колоссальное разнообразие вкусного и нового мороженого по "тающим" ценам – все это, а также "вкусная" музыкальная и культурная программа с концертами любимых латвийских исполнителей, ждет посетителей первого Рижского фестиваля мороженого. Фестиваль пройдет 10 июня с 12:00 до 21:00 в самом сердце столицы – Верманском саду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его проводит ведущее в Латвии предприятие по производству молочных продуктов и мороженого Food Union, а культурную и музыкальную программу организует Рижская дума. Первый Рижский фестиваль мороженого задуман как заключительное событие приуроченных ко Дню семьи мероприятий, которые в июне пройдут в Риге.

Более 50 видов мороженого

Какое мороженое можно будет попробовать на фестивале? Все самое популярное в Латвии, которое мы узнаем на полках магазинов под любимыми названиями, такими как Pols, Tio, Ekselence и Jungle Pop. В общем гости фестиваля смогут попробовать более 50 различных видов мороженого этих брендов – и уже любимыe прежде, и совершенно новыe, созданныe к этому летнему сезону. Также будут предложены коктейли с мороженым, мороженое в пузырьковых вафлях и вафельных стаканчиках всех видов и даже мороженое с кофе! И, как обычно на Фестивале мороженого, все холодные лакомства, которые выпускаются здесь же, в Риге, на предприятии Food Union из молока высшего качества и натуральных добавок, будут доступны по особо приятным ценам.

"Мороженое – это самый настоящий вестник лета, а наслаждение им – праздник сам по себе. Мы в Food Union хотим сделать это лето еще более особенным, вновь встречаясь, празднуя и наслаждаясь мороженым, проводя время вместе с семьей, друзьями и близкими людьми. И что может быть лучше, чем делать это с произведенным в Риге мороженым, и где как не лучше, чем в одном из самых красивых парков Риги – Верманском саду? Мы приглашаем всех рижан, гостей города и любителей сладостей 10 июня встретиться на первом Рижском фестивале мороженого", – говорит Иева Лейниеце, руководитель по маркетингу и член правления Food Union в Латвии.

Творческие мастерские для детей, развлечения для молодежи и отдых для родителей

Первый Рижский фестиваль мороженого порадует посетителей не только широким ассортиментом мороженого, но и бесплатными развлечениями на любой возраст и вкус. На фестивале будет работать специальный коктейль-бар Tio с детским парком, где пройдут эстафеты, соревнования на ловкость и мастерская поваров для самых маленьких.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: Pixabay

А в тропической оранжерее Jungle Pop будут особенно ждать ребят, которым нравится разрисовывать лица, изготавливать маски и головные уборы индейцев. Более активные дети и подростки оценят развлекательную программу Pols, где можно будет поучаствовать в соревнованиях - из ледяных скульптур можно будет "достать" мороженое, развлечься на надувном аттракционе "Белый медведь" и в бассейне с шариками.

Разумеется, на фестивале предусмотрено и специальное место для взрослых – элегантное кафе Ekselence, где в более расслабленной атмосфере можно насладиться десертами из мороженого с чашечкой вкусного кофе.

Грандиозная музыкальная программа

О богатой культурной и музыкальной программе на сцене Верманского сада позаботится Рижская дума. Музыкальная программа будет радовать посетителей с 12:00 до 21:00 выступлениями детского танцевального коллектива Teiksmiņa и музыкального ансамбля Knīpas un Knauķi, а завершат день звезды большой сцены – BŪŪ и PRUSAX, а также группы Citi Zēni и Carnival Youth.