10 мест вокруг Лиепаи, которые стоят того, чтобы потратить на них все выходные

Сегодня пятница и впереди нас с вами ждут последние осенние выходные. Каким будет предстоящий декабрь – пока непонятно, так почему бы не посвятить пока еще ноябрьские выходные поездке в Лиепаю и ее окрестности?

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Что делать в самой Лиепае, большинство примерно представляет – гулять в Приморском парке, смотреть на лиепайские башни и церкви, заглянуть в Каросту и пройтись по Северному молу… о большинстве достопримечательностей города Тургид уже писал и не раз.

Мы рассказывали и о появлении Тропы Свободы, которая позволяет всем желающим не только познакомиться с историей Каросты, но и насладиться разнообразием ее природы. Упоминали и о том, что совсем недавно – в августе этого года – был, наконец-то, отреставрирован знаменитый "домик Петра I" или гостиница мадам Хойер.

Но помимо прогулок по самому городу – каким бы привлекательным он не был – есть еще множество мест вокруг него, куда стоит доехать и погулять. Некоторые из ни расположены в непосредственной близости от города, до других придется ехать около часа, но все они так или иначе стоят того, чтобы посмотреть на них хотя бы раз. Ну а если вам не хочется смотреть на все, то всегда можно выбрать что-то одно.

Планировать маршрут стоит либо на один день, либо на весь уик-энд, а дополнительную информацию всегда можно найти на сайте liepaja.travel либо заглянув в туристический информационный центр Лиепайского региона на Розовой площади 5/6.

Лично мы рекомендуем объединить в одну поездку источник Лиелбатас, Вайнёде и пруд Алеяс, в другую – Бернати и природный парк Папес (и, возможно, болото Дуникас), и в третью – Эмбуте и "Советский Диснейленд" в Приекуле. Впрочем, если вы хотите посмотреть на максимальное количество мест, то первая и третья поездки, которые мы упомянули выше, легко собираются в одну. Но обо всем по порядку:

Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии

Foto: F64

Природный парк "Бернати" расположен на берегу Балтийского моря между Бернати и Юрмальциемсом. Парк является охраняемой природной зоной Natura 2000 в Европе, и его ценность заключается в песчаных дюнах, прибрежных ландшафтах Балтийского моря и небольших рыбацких деревнях. В парке есть места для пикника и отдыха, смотровая башня в виде лодки, а также 1,5-километровая природная тропа "Бернати", которая приведет вас к самой высокой дюне Латвии – 37-метровый холм Пусену (Пусену калнс). Из-за внушительных размеров дюна местные жители даже называют ее горой.

Сама дюна образовалась в период с 1785 по 1835 год, когда под песком было погребено около 80 домов, в том числе дом "Пусени", где жила семья лесничего. Именно отсюда и пошло название дюны. В 1970-х годах часть Пусенского холма была раскопана, и полученный песок использовался для производства силикатного кирпича, но работы были остановлены примерно в 1980 году, когда запасы песка, пригодные для производства, были исчерпаны, рассказывается на сайте www.kurzemesregions.lv.