10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом

Создатели блога Sapņumedniece.lv Алина Андрушайте и Екабс Андрушайтис часто и долго путешествовали – как за границу, так и внутри Латвии. Сейчас, когда поездки за границу все еще частично ограничены, они решили предложить вниманию читателей Тургида несколько природных троп, по которым можно прогуляться не выезжая из страны.
Перед посещением любой из описанных природных троп убедитесь, что она открыта, поскольку закрыты они могут быть не только из-за пандемии, но и из-за различных работ по реконструкции! Сделать это можно на сайте Mammadaba.lv или в приложении для мобильного телефона Dabas tūrisms.
Калтенская тропа птиц
О башне для наблюдения за птицами в Калтене мы узнали из книги "Природные тропы в Курземе и Северной Литве" (доступна здесь).
Мы посетили эту тропу в ветреный, но солнечный день ранней весной. Ее длина составляет 1,1 километр (в каждом направлении), и в тот день мы были единственными посетителями на тропе. В конце тропы есть небольшая вышка для наблюдения за птицами, но вы также можете наблюдать за различными водоплавающими птицами с земли. А еще мы встретили там тюленечку! По этой тропе – что немаловажно – можно пройтись в обычной обуви, никакое специальное снаряжение не потребуется.
- 1. Тропа вдоль реки Роя
- 2. Тропа пруда Серу в болоте Рагану и Зеленая дюна
- 3. Прогулка у озера Лачкрога
- 4. Болотная тропа Чужу
- 5. Прогулка по лугам Ранду
- 6. Природная тропа Мазмежотне, окрестности поместья и руины
- 7. Липы поместья Катвару
- 8. Пойма Двиетес
- 9. Овраг Личу-Ланьгю