10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом

Создатели блога Sapņumedniece.lv Алина Андрушайте и Екабс Андрушайтис часто и долго путешествовали – как за границу, так и внутри Латвии. Сейчас, когда поездки за границу все еще частично ограничены, они решили предложить вниманию читателей Тургида несколько природных троп, по которым можно прогуляться не выезжая из страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перед посещением любой из описанных природных троп убедитесь, что она открыта, поскольку закрыты они могут быть не только из-за пандемии, но и из-за различных работ по реконструкции! Сделать это можно на сайте Mammadaba.lv или в приложении для мобильного телефона Dabas tūrisms.

Калтенская тропа птиц

Foto: Jēkabs Andrušaitis

О башне для наблюдения за птицами в Калтене мы узнали из книги "Природные тропы в Курземе и Северной Литве" (доступна здесь).

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Мы посетили эту тропу в ветреный, но солнечный день ранней весной. Ее длина составляет 1,1 километр (в каждом направлении), и в тот день мы были единственными посетителями на тропе. В конце тропы есть небольшая вышка для наблюдения за птицами, но вы также можете наблюдать за различными водоплавающими птицами с земли. А еще мы встретили там тюленечку! По этой тропе – что немаловажно – можно пройтись в обычной обуви, никакое специальное снаряжение не потребуется.