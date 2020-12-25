10 природных троп, по которым можно прогуляться после праздничного застолья
Foto: Gints Mucenieks

Если долго сидеть за праздничным столом, то потом обязательно возникнет желание прогуляться и размять ноги. Тургид решил вспомнить, какие природные тропы есть неподалеку от Риги и где можно было бы приятно провести время.

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Длинные или короткие. Новые или совсем незнакомые. Скалы и камни, водопады и озера, а также зеленые леса и волшебные болота - природные тропы Латвии можно найти в самых разных местах. Есть много вариантов, куда пойти. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тот, который подходит именно вам.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле 

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ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами 

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ФОТО. Скрытое сокровище рядом с Ригой: природная тропа вокруг карьера Лидума 

ФОТО. Всего 80 километров от Риги: Прогулка по берегу Даугавы в старейшем дендрарии Латвии 

ФОТО. Место для фантастической прогулки: природная тропа Петерэзерс 

ФОТО: Природная тропа озера Лиелэзерс, с которой открываются живописные виды 

ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами 

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ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу 

ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне 

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Delfi Turgid

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