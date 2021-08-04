10 жемчужин латвийского туризма, о которых многие даже не подозревают

Несомненно, в Латвии предостаточно удивительно красивых природных объектов – Кемерский национальный парк, тропа Сканякална в Мазсалаце, мыс Колка, излучины Даугавы и многое другое. Но помимо самых популярных для отдыха мест, в нашей стране есть еще и множество скрытых жемчужин, а которых знают далеко не все.

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Тургид предлагает познакомиться с шестью такими местами и, может быть, запланировать себе поездку в одно из них, ведь на дворе наступил последний месяц лета.

"Дырявый" водопад Ольупитес



Как ранее рассказывала Тургиду латвийская путешественница Зайга Кайре, водопад Ольупитес небольшой, всего 0,6 метра в высоту и 3,4 метра в ширину, но интересный и живописный. И если зимой он, в основном, окружен сосульками, то весной вокруг него всегда появляется множество анемонов. Его координаты: 57.06542 22.17163

Foto: F64

Уникальность водопада заключается в том, что он – "двойной". Вода попадает в небольшое отверстие в земле, расположенное чуть-чуть не доходя до самого каскада, создавая при этом еще один небольшой, но симпатичный водопадик.

Дополнительно про водопад Ольупитес читайте ЗДЕСЬ.



