1070 километров по Латгалии – в Латвии появился еще один длинный пеший маршрут

Латвия стала еще на один дальний пеший маршрут богаче — 1070-километровая "Озерная тропа" (Ezertaka) в Латгалии размечена и доступна бесплатно для всех, кто любит пешие прогулки на разные расстояния.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У многих Латгалия ассоциируется с землёй голубых озер, и не зря, ведь в регионе насчитывается около 1200 различных озер, а также другие виды водоемов. Именно из-за этих озер было выбрано название длинного пешего маршрута Ezertaka, что по-латгальски означает Azaru styga.

Маршрут был разработан Латгальской ассоциацией туризма, но за первоначальную идею и смелость взяться за такой амбициозный проект Латгальская ассоциация туризма хотела бы поблагодарить Ивету Друва-Друваскалне, преподавателя Видземского университета прикладных наук, и студентку Аманду Валтере. Ezertaka - это также один из трех подобных маршрутов в Латвии, реализованных в других регионах Ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs. Любители пешего туризма теперь имеют возможность совершать более короткие и более длинные походы по тропам Jūrtaka, Mežtaka и Ezertaka.

Схематическое изображение маршрута выполнено в виде восьмерки или знака бесконечности с пересечением в окрестностях озера Разна. Всего по маршруту Ezertaka встречаются 134 озера и водоема. Маршрут включает одно из самых глубоких озёр Латвии - Геранимовас-Илзас (46 м), озера Лиела Гусена (38 м) и Ормияс (43 м) на стороне Краславы, озёра Ричу (на стороне Латвии - 39,7 м) и Свенте (38 м) в Аугшдаугавском крае. Маршрут также проходит мимо озера Эжэзерс, самого богатого островами озера в Латвии. Летом у любителей прогулок будет возможность искупаться в одних из самых чистых озёр в Латвии - озёрах Свенте (прозрачность 7,5 м) и Медума (5,2 м) в Аугшдаугавском крае.

Foto: Publicitātes foto

Маршрут тропы можно просмотреть на карте Google. Для удобства пешеходов на карте также указаны ближайшие достопримечательности, места ночлега, пляжи, продуктовые магазины и аптеки. На отдельном слое карты обобщены храмы Латгалии. Маркировка "Озерной тропы" в природе - это разметки на природных объектах (деревьях, камнях) и дорожные знаки бело-зелено-белого цвета.

По окончании этапа маркировки планируются следующие этапы развития "Озерной тропы", включая улучшение инфраструктуры и маркетинговые мероприятия.

Если вы заметили недостающую или поврежденную разметку на каком-либо участке маршрута, пожалуйста, напишите на info@latgale.travel, и по возможности маршрут будет улучшен.