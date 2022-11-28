11 декабря в Риге уже в 15-й раз пройдет забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов, проводимый Международным Ротари клубом, вернется на улицы Риги в воскресенье, 11 декабря.

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Забег Дедов Морозов – благотворительная акция, которая пройдет в Риге уже в пятнадцатый раз. Забег начнется в 11:00 в Риге на Домской площади. Любой, кто купил билет, сможет принять участие в забеге.

Собранные в этой благотворительной акции средства будут переданы в программу "Мобильный центр здоровья" фонда Ronald McDonald House Charities (RMHC) для детей Латвии. "Мобильный центр здоровья" позволяет детям до 18 лет, живущим в отдаленных регионах Латвии, получить бесплатную медицинскую консультацию рядом с их местом проживания.

С 2010 благодаря программе RMHC "Мобильный центр здоровья" было проведено более чем 51 000 бесплатных консультаций для детей, живущих в сельских районах Латвии. Латышский RMHC также тесно сотрудничает с детской клинической университетской больницей.

Любой желающий может принять участие в забеге Дедов Морозов, чтобы весело провести время и в духе Рождества помочь собрать средства для поддержания здоровья детей.

Костюм Дедов Морозов (а.к.а билеты) можно приобрести онлайн на сайте www.santafunrun.lv или 11 декабря на Домской площади с 9:00 часов по цене 15 евро за костюм. Забег начнется в 11:00, до начала забега будут мероприятия с особо приглашенными гостями.