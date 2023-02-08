11 февраля в Национальном парке Кемери пройдет Фестиваль тростниковых скульптур

11 февраля в 11:00, в честь Всемирного дня водно-болотных угодий, Управление охраны природы приглашает всех желающих на берег озера Каниерис в Национальном парке Кемери, где состоится интересное и творческое мероприятие по восстановлению водно-болотных угодий – Фестиваль тростниковых скульптур.

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В ходе мероприятия участникам предстоит собрать тростник и создать из срезанного материала различные скульптуры, которые в конце мероприятия будет оценивать специально сформированное жюри.

По словам руководителя центра природы Кемерского национального парка Агнесе Баландини, организаторы фестиваля хотели бы объединить творческий дух участников мероприятия и желание принести пользу природе, освободив территорию болота от зарослей. "Работая вместе и собирая материал для изготовления фигур, мы очистим заболоченные территории и создадим благоприятные условия для жизни многих видов растений, животных и птиц", — говорит Агнесе Баландиня.

Foto: Jānis Zilvers

Принять участие в фестивале может любой желающий, предварительно зарегистрировав команду (максимум пять участников, не считая детей). К участию приглашаются семьи, компании коллег и друзей. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму до 9 февраля, нажав здесь.

Для создания задуманной скульптуры допускается также использование других биоразлагаемых материалов, таких как деревянные ящики, плетеные корзины, побеги кустарников. Рекомендуется вовремя позаботиться о необходимых инструментах и ​​материалах – ножницах, шнурах, плоскогубцах, защитных очках и т. п., а также подобрать подходящую по погоде одежду, включая несколько пар перчаток и резиновые сапоги.



Фото: Янис Зилверс

Фестиваль тростниковых скульптур проводится с 2018 года. До сих пор это происходило на Седском болоте и на лугах Ранду. В этом году он впервые пройдет на берегу озера Каниерис в Национальном парке Кемери.