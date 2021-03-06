11 интересных латвийских парков для прогулок на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

Парк – одно из тех немногих мест, гулять в котором можно в любое время года. И если вы уже обошли все парки в вашем городе, то самое время взглянуть на парки в других местах Латвии. А их у нас много, и они очень красивые!

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В преддверии выходных Тургид предлагает вам посмотреть на небольшую подборку парков, в которых можно с удовольствием погулять. Некоторые из них расположены в латвийских городах, другие являются часть поместий или замков, а еще пара из них была в свое время заложена людьми, стремившимися создать в Латвии места, где росли бы экзотические растения.

Каждый из этих парков хорош по-своему, но все они достойны того, чтобы их посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Всего 80 километров от Риги: Прогулка по берегу Даугавы в старейшем дендрарии Латвии 

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам 

ФОТО: Богатый достопримечательностями парк Лиелварде 

ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами 

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ФОТО. Старый парк – красивое и ухоженное место для прогулок в Смилтене 

ФОТО: Необычный парк Ликсненской усадьбы 

ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе 

ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 

ФОТО. Уникальная деревянная усадьба Унгурмуйжа всего в 80 км от Риги 

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ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам 

ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают 
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