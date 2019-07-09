11 июля Laima приглашает всех желающих на "Праздник шоколада"

Самый любимый в Латвии бренд сладостей "Laima" в честь Международного дня шоколада приглашает жителей Риги и гостей города на "Праздник шоколада", который пройдет 11 июля 2019 года во дворе шоколадной фабрики "Laima" на ул. Миера, 22. С 16.00 до 23.00 бренд "Laima" будет радовать разнообразной программой мероприятий как больших, так и малень-ких посетителей.

В рамках Международного дня шоколада музей "Laima" с 10.00 до 15.00 предлагает посетите-лям отправиться в сладкое шоколадное путешествие, которое порадует все органы чувств, по специальной праздничной цене.

В свою очередь уже с 16.00 во дворе фабрики "Laima" будет царить настоящая праздничная атмосфера, которую помогут создать ведущие мероприятия Лелде и Айвис Цериньши. Каждый посетитель здесь сможет принять участие в разнообразных мероприятиях, в том числе запе-чатлеть себя у фотостены "Maigums" и стены любви, проверить свои силы в сладкоболе "Mad Milk", принять участие в шокобинго, а маленьких гостей порадует катание на Карусели счастья и встреча с Мишкой косолапым и Белочкой. И в дополнение ко всему этому – еще много других вкусных и интересных сюрпризов! Приветствовать посетителей "Праздника шоколада" будут специальные музыкальные гости – Chris Noah и "Carnival Youth".

Во время мероприятия будет работать зона кафе "Laima", пиццерия под открытым небом "Vinkalni", "Urban Fries Latvia" и магазинчик подарков.

С 2012 года "Laima" ввела в Латвии традицию праздновать Международный день шоколада, каждый год даря волнующий и сладкий праздник жителям Риги и гостям города. В 1995 году Международный день шоколада впервые отметили любители этого лакомства во Франции, а сегодня этот сладкий праздник популярен почти во всем мире. При этом, например, в США день шоколада отмечают значительно чаще – три раза в год: 11 июля - Международный день шоколада, а 7 июля и 28 октября – Национальный день шоколада.