11 июля в Риге состоится праздник шоколада фабрики Laima
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На следующей неделе в столице состоится традиционный праздник шоколада фабрики Laima. Об этом сообщила директор по коммуникации предприятия Orkla Latvija Линета Микша. Праздник шоколада пройдет 11 июля в Риге на улице Миера, 22.

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Гости праздника смогут бесплатно в сопровождении гида посетить музей шоколада Laima, который будет открыт с 12:00 до 17:00. А вечером с 19:30 во дворе фабрики на улице Миера, 22, можно будет прокатиться на специальной праздничной карусели, попробовать шоколадные конфеты, шоколадный попкорн и зефир, а также посмотреть основанный на реальных событиях приключенческий фильм для детей – снятый в Латвии режиссером Мадарой Дишлере кинофильм Paradīze' 89.

Гостям вечера также будет предоставлена возможность сфотографироваться у часов Laima, которые в праздничный вечер прибудут во двор музея.

"Фестиваль шоколада становится традицией, которая собирает вместе как больших, так и маленьких любителей шоколада. И мы рады, что можем подарить нашим клиентам прекрасный момент совместного времяпрепровождения! Приглашаем всех насладиться шоколадом производства Laima, посмотреть фильм для всей семьи, а также посетить экспозицию музея и узнать все об истории шоколада", - говорит Линета Микша, менеджер по коммуникациям Orkla Latvija.

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