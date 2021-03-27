12 фантастических водопадов в Латвии, которые обязательно стоит посетить
Foto: Sandris Kuzmickis

Весна и осень – два времени года, наиболее подходящие для того, чтобы насладиться видами водопадов, ведь именно в этот период они выглядят богаче и зрелищней всего.

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И хотя на первый взгляд это совсем не так, но на самом деле Латвия – страна водопадов. Да, они невелики по размеру, но менее привлекательными они от этого не становятся. Тургид подобрал для вас 12 разнообразных водопадов, у каждого из которых есть своя интересная особенность, ради которой на них стоит посмотреть. Выбирайте понравившийся именно вам и отправляйтесь в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Эффектный водопад Вирсайшу, к которому ведет природная тропа 

ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес 

Зимний водопад Валгалес в Талсинском крае 

ФОТО. Жемчужина Курземе – водопад Абавас румба 

Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад? 

ФОТО. Старый парк – красивое и ухоженное место для прогулок в Смилтене 

Фотоэкскурсия: Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета 

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ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес 

ФОТО: Водопад на речке Акменьупите, который создал сам черт 

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад 

ФОТО, ВИДЕО. Неизвестная Латвия: как найти спрятанные под Сигулдой водопады Нурмижу и Вейупите? 

Водопад и источники мельницы Давида неподалеку от Цесиса 
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Активный отдых Кулдига Курземе Сигулда Смилтене
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