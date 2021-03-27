12 фантастических водопадов в Латвии, которые обязательно стоит посетить

Весна и осень – два времени года, наиболее подходящие для того, чтобы насладиться видами водопадов, ведь именно в этот период они выглядят богаче и зрелищней всего.

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И хотя на первый взгляд это совсем не так, но на самом деле Латвия – страна водопадов. Да, они невелики по размеру, но менее привлекательными они от этого не становятся. Тургид подобрал для вас 12 разнообразных водопадов, у каждого из которых есть своя интересная особенность, ради которой на них стоит посмотреть. Выбирайте понравившийся именно вам и отправляйтесь в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.