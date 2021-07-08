12 и 13 июля Līvu akvaparks полностью откроется для посетителей
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Крытый и открытый комплекс многофункционального парка водных развлечений Līvu Akvaparks площадью 18 000 кв.м. будет полностью открыт в течение двух дней - 12 и 13 июля - только для лиц с действующими цифровыми Covid-сертификатами.

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В случае вакцин производства Pfizer и Moderna сертификат вступает в силу на 16 день после завершения полного курса вакцинации. Сертификат получателей вакцины Janssen начинает работать на 16 день после первой и единственной прививки. Получатели вакцины производства AstraZeneca внутри Латвии считаются иммунными к коронавирусу с 22 по 90 день после первой прививки и сразу после получения второй прививки.

Сертификат от перенесенной болезни можно получить не раньше, чем на 11 день после получения положительного анализа на Covid-19. Для допуска на аттракционы подойдет и сертификат о негативном результате анализа на Covid-19. Последний начинает работать с момента сдачи анализа: быстрый тест на антигены - срок годности от 6 до 24 часов, ПЦР-тест - срок годности от 48 до 72 часов.

Эти же правила касаются и детей в возрасте от 12 лет.

За эти два дня руководство аквапарка собирается понять, как ведут себя клиенты и как организовывать работу дальше.

"Запрещая посещать внутренние аттракционы аквапарка, в том числе самый большой в Европе аттракцион "Торнадо", а также "Пиратский корабль", правительство провозгласило их гостайной. Covid-сертификат — это такое особое государственное разрешение, дающее доступ к гостайне", — шутит исполнительный директор аквапарка Велта Ласмане.

Напомним, что с 18 июня посетители имеют доступ только к летнему пляжу Līvu Akvaparks со всеми аттракционами на открытом воздухе. Открыто также летнее кафе на пляже аквапарка на самом берегу Лиелупе и мини-магазин по покупке полотенец и защитных купальных костюмов.

Līvu Akvaparks призывает посетителей внимательно проверять срок действия своих Covid-сертификатов, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы (на себя и на детей).

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Delfi Turgid

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