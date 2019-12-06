12 рождественских ярмарок в Риге, на которых можно найти оригинальные и вкусные новогодние подарки

Дарить ли подарки на Рождество – каждый решает для себя сам, но многие традиционно встречают зимние праздники с мешком подарков для родных и друзей. Если вы тоже придерживаетесь этого правила, то вот 12 рождественских рынков в Риге, на которые имеет смысл заглянуть в поисках чего-нибудь интересного.

Кстати, если вы не знаете, то рождественские базарчики в Риге признаны в этом году одними из самых бюджетных в Европе наряду с ярмарками в Таллине и Загребе.

30 ноября – 8 января: Рождественская ярмарка в Старой Риге

Foto: Andrejs Strokins

Рождественский рынок на Домской площади будет работать с 30 ноября до 8 января 2020 года. Представители ярмарки говорят, что в этом году рынок будет посвящен мамам и детям – их будет ждать Санта-Клаус и гномы, кролики, овцы и пони. Вы сможете покататься на карусели, отправить письмо настоящему Санта-Клаусу и попробовать свои силы в выпечке пряников. У мам с малышами будет доступ к пеленальному столику в здании Рижской фондовой биржи, а в серой хижине на Домской площади вы сможете отдохнуть в тепле у камина и насладиться горячими напитками.

Foto: Publicitātes foto

Помимо традиционных праздничных угощений – пряников, жареного миндаля и тушеной капусты, вам также предложат более современное меню: суп рамен, гуа бао, тортильи, маленькие и большие блины и многое другое.

Foto: Publicitātes foto

Состоятся на ярмарке и рождественские концерты: в программе и всемирно известные мелодии, и традиционные латышские песни. Выступят поп-группы и фольклорные ансамбли. Полную программу мероприятий можно найти ЗДЕСЬ.

Время работы рынка

По рабочим дням: 10:00 – 20:00

По пятницам и субботам: 10:00 – 22:00

По воскресеньям: 10:00 – 20:00

24 декабря: 10:00 – 18:00

В Новогоднюю ночь: 10:00 – 02:30