13 и 14 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов

В предстоящие выходные 13 и 14 августа в Тервете уже в 19-й раз подряд пройдет Праздник Земгалов. Гостей ждут во дворе деревянного замка Тервете.

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В субботу и воскресенье на территории, расположенной рядом с деревянным замком Тервете, пройдет турнир по стрельбе из лука и демонстрация умений разнообразных ремесленников.

В субботу в 14:00 состоится открытие выставки "Тервете – земгальский культурный и политический центр", но вы также можете посмотреть на быт, одежду, украшения, оружие и другие предметы быта, характерные для стран Балтии в IX-XIII веках (в экспозиции Терветского замка).

Во время праздника пройдут турниры балтийских народов и рыцарей ливонского ордена, а дети смогут понаблюдать за животными из Кроличьего городка (в том числе за кроликами, козами, индейками, утками и т.д.). Музыку, кстати, тоже обещают старинную – за нее будут отвечать ансамбли Laiva и Ceļteka.

14 августа также ожидается базар ремесленников, показательные выступления рыцарей ливонского ордена и завершение народных гуляний.

Цена за вход в деревянный замок Тервете: взрослые – 7 евро; школьники и пенсионеры – 5 евро. Более подробную информацию и программу праздника можно найти здесь.