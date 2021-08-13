14 и 15 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов

В грядущие выходные 14 и 15 августа, в Тервете уже в 18-й раз подряд пройдет Праздник Земгалов. Гостей ждут во дворе деревянного замка Тервете. Тема праздника в этом году – Zemgaļu rotadata*.

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В субботу и воскресенье на территории, расположенной рядом с деревянным замком Тервете пройдет турнир по стрельбе из лука и демонстрация умений разнообразных ремесленников. Открытие экспозиции Zemgale Rotadata состоится 14 августа в 14.00, но вы также можете посмотреть на быт, одежду, украшения, оружие и другие предметы быта, характерные для стран Балтии в IX-XIII веках (в экспозиции Терветского замка).

Foto: Publicitātes foto

Во время праздника пройдут турниры балтийских народов и рыцарей ливонского ордена, а дети смогут понаблюдать за животными из Кроличьего городка (в том числе за кроликами, козами, индейками, утками и т.д.). Музыку, кстати, тоже обещают старинную.

Цена за вход в деревянный замок Тервете: взрослые – 5 евро, студенты, пенсионеры – 3 евро. В целях безопасности деревянный замок Тервете можно посещать только индивидуально или в составе одного домохозяйства с учетом ограничений Covid-19 и требований безопасности.

Foto: Publicitātes foto

Более подробную информацию и программу отпуска можно найти здесь.

* rotadata в данном случае обозначает сразу все – разнообразные земгальские броши, сакты и другие аналогичные украшения.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.