14 и 15 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов
Foto: Publicitātes foto

В грядущие выходные 14 и 15 августа, в Тервете уже в 18-й раз подряд пройдет Праздник Земгалов. Гостей ждут во дворе деревянного замка Тервете. Тема праздника в этом году – Zemgaļu rotadata*.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу и воскресенье на территории, расположенной рядом с деревянным замком Тервете пройдет турнир по стрельбе из лука и демонстрация умений разнообразных ремесленников. Открытие экспозиции Zemgale Rotadata состоится 14 августа в 14.00, но вы также можете посмотреть на быт, одежду, украшения, оружие и другие предметы быта, характерные для стран Балтии в IX-XIII веках (в экспозиции Терветского замка).

14 и 15 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов
Foto: Publicitātes foto

Во время праздника пройдут турниры балтийских народов и рыцарей ливонского ордена, а дети смогут понаблюдать за животными из Кроличьего городка (в том числе за кроликами, козами, индейками, утками и т.д.). Музыку, кстати, тоже обещают старинную.

Цена за вход в деревянный замок Тервете: взрослые – 5 евро, студенты, пенсионеры – 3 евро. В целях безопасности деревянный замок Тервете можно посещать только индивидуально или в составе одного домохозяйства с учетом ограничений Covid-19 и требований безопасности.

14 и 15 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов
Foto: Publicitātes foto

Более подробную информацию и программу отпуска можно найти здесь.

* rotadata в данном случае обозначает сразу все – разнообразные земгальские броши, сакты и другие аналогичные украшения.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Тервете
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия