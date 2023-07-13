VI Международный фестиваль исторической реконструкции Dinaburg 1812 состоится в этом году 14–15 июля в Даугавпилсской крепости.

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В пятницу, 14 июля, с 20:00 до 22:00 состоится концерт во дворе Центра искусств им. М. Ротко.

В субботу, 15 июля, с 10:00 начнёт свою работу блошиный рынок, рынок домашних производителей и кафе на улицах Михаила и Николая. У "Дома Мартинсона" будет организован городок развлечений для детей, а также выставка военной техники Земессардзе и Латышских стрелков.

В 11:30 начнется торжественная церемония отворения Николаевских ворот.

В 12:00 прозвучит полуденный выстрел и начнется шествие клубов исторической реконструкции 1812-го года в направлении Комендантского сада, где у памятника-фонтана, который посвящен строительству крепости, будут возложены цветы.

В 13:00 у Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости, состоится выступление уличного театра "Fikus", а уже в 14:00 случится инсценировка дуэли на территории крепостного рва.

Там же в 15:00 состоится важнейшее событие дня: реконструкция обороны крепости.

В 16:00 у сцены состоится награждение клубов исторической реконструкции.

В 17:00, на деревянном настиле за Центром культуры и информации крепости, начнется выступление струнного квартета "Mūzika mieram", во время которого будут звучать музыкальные произведения, характерные для начала 19-го века. Там же в 18:00 начнется выступление клубов исторического танца в стиле ампир.

В 20:00, на сцене во дворе Центра искусств им. М. Ротко, начнется большой концерт блюз музыки.

В программе возможны изменения! Во время мероприятия будет осуществляться фото- и видеосъемка.

*Фестиваль организуется с финансовой поддержкой Европейского Союза (проект Nr. LVIII-060). За его содержание полную ответственность несет Даугавпилсское самоуправление и оно не отражает мнение Европейского Союза.