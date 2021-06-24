15 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

Синоптики обещают, что после Лиго такая жара, как стояла до этого, закончится и на улицу уже можно будет выходить, не опасаясь взмокнуть через пять минут после начала прогулки. А это значит, что пришло время отправиться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом и размять ноги.

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В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 от Риги 

ФОТО. Могучая скала Личу-Ланьгю, скрытая от любопытных глаз за зеленой пеленой 

ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги) 

ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 

ФОТО. Самая красивая в Латвии: тропа Сканякална в Мазсалаце 

ФОТО. Для посетителей вновь открылась природная тропа Слитере, проходящая по закрытой ранее территории заповедника 

ФОТО. Фантастическая Адамовская природная тропа, с которой открываются отличные виды 

ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу 

ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис 

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура 

ФОТО. Только 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе 

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ФОТО. Серные источники Зушу в Моресской волости, куда раньше ездили на серные и грязевые ванны 

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ФОТО. Природная тропа болота Аклайс: деревянные мостки и отличные виды 

ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами 

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