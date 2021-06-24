15 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных

Синоптики обещают, что после Лиго такая жара, как стояла до этого, закончится и на улицу уже можно будет выходить, не опасаясь взмокнуть через пять минут после начала прогулки. А это значит, что пришло время отправиться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом и размять ноги.

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В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.