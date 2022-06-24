15 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

Синоптики утверждают, что после Лиго нас ждут несколько очень теплых и солнечных дней, а, значит, пора отправляться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом и размять ноги.

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В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие.

ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 км от Риги  311
ФОТО. Могучая скала Личу-Ланьгю, скрытая от любопытных глаз за зеленой пеленой 
ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги)  107
ФОТО. На 32 метра ввысь: Смотровая вышка в виде полумесяца и удивительные карстовые озера в Киркилай  38
ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 
ФОТО. Самая красивая в Латвии: тропа Сканякална в Мазсалаце  303
ФОТО. Фантастическая Адамовская природная тропа, с которой открываются отличные виды 
ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу 
ФОТО. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе 
ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте  (1) 1518
ФОТО: Природная тропа озера Лиелэзерс, с которой открываются живописные виды 
ФОТО. Как на открытке: Осенняя тропа сквозь тростник на озере Каниерис  47
ФОТО. Всего 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе  40
ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами  288
ФОТО. Моря нет, а дюна есть: необычная дюна Звиргзде в Вецумниекской волости  27
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