15 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных

Синоптики утверждают, что после Лиго нас ждут несколько очень теплых и солнечных дней, а, значит, пора отправляться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом и размять ноги.

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В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие.