15 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

Синоптики утверждают, что после Лиго нас ждут несколько теплых и солнечных дней, а, значит, пора отправляться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом и размять ноги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие.

ФОТО. Прогулка выходного дня: Знаменитая Белая дюна и Тропа солнечного заката в Саулкрасты 
ФОТО. Чертова пещера, шашки и мельничный пруд: небольшая, но очень симпатичная природная тропа в Рауне 
ФОТО. Спрятанные от любопытных глаз: Оранжевые источники Давида неподалеку от Цесиса 
ФОТО. Единственная в Латвии: укрепленная усадьба Шлокенбека и овеянный легендами мельничный пруд 
ФОТО. Сквозь заросли черники: Природная тропа болота Аклайс  24
ФОТО. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе 
ФОТО. Жемчужина среди пешеходных троп – прогулка по Циравскому лесопарку  44
ФОТО. Моря нет, а дюна есть: необычная дюна Звиргзде в Вецумниекской волости  27
ФОТО. Всего 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе  40
ФОТО. Дикая, но симпатичная. Природная тропа вокруг озера Мелнэзерс 
ФОТО. Утес Вецземью – место, где снимали известный фильм "Долгая дорога в дюнах"  195
ФОТО. Загадочная древняя долина Эмбуте в Курземе 
ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии  269
ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 км от Риги  311
ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги)  107
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā