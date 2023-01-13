15 января на Агенскалнском рынке пройдет день Грузии

В воскресенье, 15 января, Агенскалнский рынок приглашает всех желающих на День Грузии.

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На базаре можно будет найти грузинские специи и традиционные блюда, а желающие приготовить их своими руками смогут принять участие в мастер-классе с Hačapurija, где вас научат готовить хинкали и хачапури.

Райво прожил в грузинской Абхазии 7 лет, научился мастерству изготовления хачапури у местных жителей, а затем открыл хачапурийскую пекарню прямо в Латвии, и теперь каждый день готовит сдобные сырные лепешки, хинкали и долму.

В это воскресенье на Агенскалнском рынке Райво проведет мастер-классы по приготовлению хинкали и хачапури и расскажет, как сделать тесто, настоящий грузинский сыр сулугуни и показать весь процесс приготовления.

Мастер-класс хинкали запланирован на 12:00. В него входит приготовление хинкали (5 штук) + бокал пива + фарфоровая солонка в виде хинкали в подарок, стоимость участия 30€;

запланирован на 12:00. В него входит приготовление хинкали (5 штук) + бокал пива + фарфоровая солонка в виде хинкали в подарок, стоимость участия 30€; Мастер-класс хачапури по-аджарски пройдет в 16:00. Вы приготовите хачапури + бокал вина, стоимость участия 25 €.

Продолжительность каждого мастер-класса примерно 2 часа. Вы можете подать заявку на участие по электронной почте zane.berca@gmail.com или написав сообщение на страничке Hačapurija в Facebook. Количество мест ограничено.

Помимо мастер-классов на рынке обещают подготовить различные творческие занятия, где вы сможете больше узнать о грузинской культуре.