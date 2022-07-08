16 июля в Калнциемском квартале пройдет День Испании

16 июля с 10:00 до 16:00 в Калнциемском квартале пройдет День Испании, который будет посвящен испанской кухне и культуре. На рынке приготовят традиционные блюда и закуски этой страны, а также появится возможность познакомиться с испанской культурой, а заодно и освоить азы испанского языка.

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Посетителей квартала ждет широкий выбор испанских деликатесов – традиционную паэлью и обжаренный в масле зеленый перец Pimiento de Padron приготовят на стенде Jar and ice; горячие, хрустящие чуррос с различными соусами можно будет приобрести на стенде GustameChurros. А также все желающие смогут попробовать испанские оливки, иберийскую ветчину, испанские сыры, вина и сангрию.

Испанский культурный центр Seneca подготовил различные мероприятия, которые познакомят посетителей рынка с испанской культурой – они смогут узнать интересные факты о стране, принять участие в викторине, изучить основы испанского языка и выиграть различные призы и возможность посещать курсы испанского языка бесплатно в течение пяти месяцев.

С 11:00 до 12:00 на сцене квартала Калнциемс выступят известные в Латвии танцевальные студии фламенко: танцевальная студия Zambra и танцевальная студия Duende. А танцовщица из Испании Ана Касерес Гарсия продемонстрирует испанский классический танец. В свою очередь, в 12:00 будет на сцене выступят танцоры из студии фламенко Sol Flamenco.

Место проведения – Калнциемский рынок, улица Калнциема, 35.