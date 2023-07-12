16 июля в парке развлечений Avārijas brigāde пройдет "Самый лучший летний день"

16 июля в парке развлечений Avārijas brigāde состоится одно из ярчайших мероприятий лета — "Самый лучший летний день". В этом году на территории парка выступят известные латвийские музыканты, а также запланированы различные дополнительные занятия и развлечения, которые не первый год радуют посетителей Avārijas brigāde.

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Как сообщается на сайте парка, на мероприятии "Самый лучший летний день" выступит детская вокальная студия Spāre и популярные исполнители: Musiqq, Reiks и Zeļģis.

"Партнеры и друзья парка развлечений Avārijas brigāde предложат множество дополнительных занятий для больших и маленьких посетителей. Весь день будет работать горячая кухня и буфеты с закусками, сладостями и напитками", — сообщают организаторы мероприятия.

Вход по билетам с двухлетнего возраста. В день мероприятия предложение 3+ Ģimenes karte будет действовать в обычном режиме. Дневные билеты можно приобрести заранее по цене 25 евро на человека и в день мероприятия по 30 евро на человека. Владельцам абонемента парка Avārijas brigāde можно будет посетить парк в этот день без приобретения дополнительных билетов.