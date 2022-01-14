16 января в Центр Ротко в Даугавпилсе можно попасть по сниженным ценам
Foto: Santa Suhanova

В воскресенье, 16 января, на протяжении всего дня сменные экспозиции Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко доступны посетителям по акционным ценам.

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Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко готовится к новому выставочному сезону. В связи с этим еще только на этой неделе посетители имеют возможность посмотреть все актуальные сменные экспозиции, которые совсем скоро будут поочередно заменены на новые художественные проекты. Поэтому в это воскресенье все сменные экспозиции доступны по акционным ценам: школьникам, студентам, пенсионерам – 2,00 EUR, остальным посетителям – 4.00 EUR.

16 января в Центр Ротко в Даугавпилсе можно попасть по сниженным ценам
Foto: Santa Suhanova

В акционный день (16 января) Центр Ротко открыт с 11:00 до 17:00. Напоминаем, что в соответствии с установленным правительством порядком посещение арт-центра возможно только по предъявлению действительного сертификата о перенесенной болезни или вакцинации от Covid-19.

С 17 по 27 января посетителям доступна только постоянная экспозиция с оригиналами работами Марка Ротко и лучшее из фонда арт-центра на выставке "Найдено в коллекции".

Сменные экспозиции в Центре Ротко:
Майкл Киднер (Великобритания) "Любовь – это вирус из космоса";
Илзе Либиете (Латвия) "Дорога к морю";
Янис Купч (Латвия) "Жестокие романсы";
Даниэль Фукс (Германия) "Сотворение";
Элисса Маршаль (Франция) "Межпространство".
"Марк Ротко 2021" – 17-й Международный симпозиум живописи.

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