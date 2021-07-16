17 июля в Саулкрасты пройдет Праздник города

Лето – время большого количества праздников. Только на прошлой неделе в Вентспилсе отмечали Праздник моря, а уже на этой неделе разнообразные мероприятия пройдут в Тукумсе (Праздник роз), в Даугавпилсе (исторический фестиваль в Даугавпилсской крепости) и в Саулкрасты. В последнем будут отмечать Праздник города.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Праздник города в Саулкрасты начнется на рассвете с концерта на воде группы Carnival Youth. Концерт пройдет на озере Пабажи, но необходимо помнить, что здесь нельзя пользоваться водным транспортом, оснащенным двигателем. Концерт начинается в 04.50, прибытие с 04.00.

Посетители концерта сами отвечают за свою безопасность на воде и не обязаны предъявлять Covid-сертификат.

Дальше праздник продлится в Лесном парке Саулкрасты, где с 10:00 до 16:00 будет работать рынок, где посетители смогут купить изделия ручной работы, а в детском городке пройдут различные мероприятия для детей. Там дети смогут научится делать мороженое и мастерить облака.

Завершится праздник на закате игрой по спортивному ориентированию, которая пройдет с 19:00 до 22:00 и даст возможность всем желающим познакомиться с краем.

Подробная программа праздника доступна ЗДЕСЬ.



Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.