17 уютных коттеджей и гостевых домов в Латвии, которые предлагают отличный отдых у воды

Время идет, и мы все чаще задумываемся о том, где бы отдохнуть летом. И для приятного отдыха совсем не обязательно ехать куда-то далеко – в Латвии есть множество замечательных мест, где можно отлично провести, как минимум, выходные.

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На протяжении нескольких лет Тургид писал о разнообразных местах для отдыха в Латвии, которые находятся в самых разных местах: у берега озера, в лесу, на острове, на деревьях, в необычном месте или помещении… каждый найдет для себя что-то по душе – место, где можно отправиться на рыбалку; домик, где можно забыть о городской суете и насладиться звуками леса, или коттедж, в котором сама обстановка располагает к неспешному и вдумчивому отдыху для двоих.

Все, что необходимо – это выбранить подходящий вам вариант и забронировать его на желаемые даты!