17 уютных коттеджей и гостевых домов в Латвии, которые предлагают отличный отдых у воды
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Время идет, и мы все чаще задумываемся о том, где бы отдохнуть летом. И для приятного отдыха совсем не обязательно ехать куда-то далеко – в Латвии есть множество замечательных мест, где можно отлично провести, как минимум, выходные.

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На протяжении нескольких лет Тургид писал о разнообразных местах для отдыха в Латвии, которые находятся в самых разных местах: у берега озера, в лесу, на острове, на деревьях, в необычном месте или помещении… каждый найдет для себя что-то по душе – место, где можно отправиться на рыбалку; домик, где можно забыть о городской суете и насладиться звуками леса, или коттедж, в котором сама обстановка располагает к неспешному и вдумчивому отдыху для двоих.

Все, что необходимо – это выбранить подходящий вам вариант и забронировать его на желаемые даты!

ФОТО. Ночлег посреди озера: интересное место отдыха в Латгалии 

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ФОТО. Ночь в куполе у озера – необычное место отдыха под Цесисом 

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ФОТО. Укромное местечко: Дом для отдыха у озера Ладес, который открылся только в этом году 

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ФОТО. Дома на колесах: кемпинг под Энгуре, где можно отлично отдохнуть 

ФОТО. Домики на берегу: кемпинг у озера Усмас, открывшиеся для посетителей в этом году 

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ФОТО. В 100 метрах от моря рядом с магнолиями – новое место для отдыха в Энгуре 

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ФОТО. 250 метров до моря: Уютные дома отдыха в Бернати 

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ФОТО. Экстремальный туризм в Курземе: ночь в землянке у моря 

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ФОТО. Бобровый и Лебединый домики – необычное место для отдыха на озере Усмас 

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ФОТО. Домики в лесу на берегу озера – фантастическое место для отдыха под Талси 

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ФОТО. Остров для двоих – необычное место отдыха на озере Балтэзерс 

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ФОТО. Забавное место для ночлега – дома на воде под Ригой 

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ФОТО. Новый глемпинг всего в 30 километрах от Риги 

ФОТО. Уникальное место для отдыха – зеркальный гостевой домик над рекой Амата 

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ФОТО. Ночь в коттедже на острове – интересный гостевой дом под Гулбене 

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ФОТО. Всего в 200 метрах от обрыва в Юркалне: новый гостевой домик для путешествующих по Латвии 

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ФОТО. Место для романтического приключения – домики с видом на Гаую 

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