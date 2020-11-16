18 ноября: Рижский музей фарфора приглашает на праздничную акцию

18 ноября – в День провозглашения Латвийской Республики, в Рижском музее фарфора можно будет приобрести музейные издания по акционной цене, а также осмотреть основную экспозицию музея и выставку.

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В честь государственного праздника Рижский музей фарфора предлагает посетителям приобрести издания по акционным ценам. Специалисты музея, параллельно с каждодневной работой, трудятся над различными темами научных исследований, и нередко по результатам этих исследований создаются исчерпывающие издания. Уже изданы работы, рассказывающие о собрании музея, – "Rīgas porcelāns. Sīkplastika. 20.gadsimta 50. – 90. gadi" ("Рижский фарфор. Мелкая пластика. 50-60-е годы 20-го века"), монография-каталог работ "Industriālais romantisms. Beatrises Kārkliņas porcelāns" ("Индустриальный романтизм. Фарфор Беатрисы Карклини") и другие. А также сборник статей "Stili un virzieni Latvijas rūpnieciskajā mākslā. Porcelāns" ("Стили и направления и промышленном искусстве Латвии. Фарфор") и книжка-раскраска. Совсем недавно музей издал книгу "Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas" ("Рассказы фарфора: воспоминания работников Рижского фарфорового завода"), в этой книге собраны рассказы 21 работника РФЗ, эти рассказы дает представление и о работе завода, и о времени в целом, охватывая период с 40-х годов 20-го века до начала 21-го века. Ко всем изданиям применяется акционная скидка. Более подробная информация о ценах на домашней странице музея.

В экспозиции Рижского музея фарфора представлена самая обширная в Риге коллекция промышленного фарфора, также до 22 ноября будет открыта персональная выставка Вернерса Лазданса "Модели". Работы этого автора балансируют на грани фигуративных и абстрактных образов, они рассказывают о внутреннем духовном пространстве человека.

Напоминаем, что при посещении музея следует соблюдать правила дистанцирования и гигиены – надо соблюдать дистанцию и носить маску. Просьба перед посещением музея оценить состояние своего здоровья.

Рижский музей фарфора 18 ноября работает с 11.00 до 18.00.