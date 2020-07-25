18 природных троп, по которым можно отлично погулять на выходных
Foto: Ainars Gaidis

Любимая балтийская погода продолжает "радовать" нас своей непостоянностью – что уже говорить о том, чтобы отправиться на пляж позагорать. А, значит, самое время отправиться на природу и просто погулять, подышать свежим воздухом, размять ноги и отдохнуть от рабочей недели.

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В Латвии обустроено огромное количество природных троп – часть более приспособлена для прогулок с колясками или для пожилых людей, часть – менее. Каждый, в зависимости от того, где ему нравится гулять, может найти себе что-нибудь по нраву – в лесу, на болоте или вдоль реки.

Тургид предлагает вам выбрать понравившуюся тропу из нескольких представленных ниже маршрутов и отправиться в путешествие:

ФОТО, ВИДЕО. Поход по Гауе: 17-километровый маршрут с лучшими видами на долину реки 

ФОТО. Самая красивая в Латвии: тропа Сканякална в Мазсалаце 

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ФОТО: Родники Межмуйжас под Сигулдой 

ФОТО. Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене 

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ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене 

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ФОТО. Чертова канава на речке Наружа — необычное место недалеко от Эргли 

ФОТО. Прогулка вокруг озера Пурэзерс по одной из красивейших природных троп в Латвии 

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ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 

ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа 

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе 

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ФОТО. Только 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе 

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ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис 

Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте 

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ФОТО: Живописная прогулка вдоль речки Виесата в Курземе с покорением валуна Спунню 

ФОТО. Лошади, любовь и сказочный лес: три тропы в древней долине реки Абавы 

"Курземская Сигулда": природная тропа Жибгравас в Алсунге 
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