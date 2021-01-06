19 новых туристических объектов, появившихся в Латвии в 2020 году
Foto: Viļakas novada pašvaldības arhīvs

Привлекательные пешеходные маршруты, своеобразные коттеджи и дома отдыха, новые возможности для развлечений на свежем воздухе… 2020 хоть и оказался не самым благоприятным для туризма общемирового, был богат на множество открытий в туризме местном.

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При этом новые объекты открывались в самых разных частях Латвии – в Курземе, Видземе, Латгалии. Впервые стала доступна для посещения южная башня Цесисского замка, в Добеле восстановили замковую часовню, а в развалинах Кокнесского замка появилась камера пыток.

Юрмала обогатилась сразу несколькими интересными маршрутами, рассказывающими об истории города через его уникальную архитектуру, а на острове Доле под Ригой появилась новая пешеходная тропа. В Курземе также создали четыре новых тропы, в том числе и в парке Каздангского дворца. Латгалия также может похвастаться множеством новых и восстановленных природных объектов.

Ну и, наконец, стоит заметить, что в нынешнем году, как грибы после дождя, в разных частях Латвии стали появляться новые дома отдыха и коттеджи.

Ниже можно прочитать подробнее про каждый из вышеупомянутых новых туристических объектов и найти еще несколько новых:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале 

ФОТО. Гостевые дома и уникальная тропа на острове: новинки летней Латгалии 

ФОТО. В Юрмале появились два новых пятикилометровых пеших маршрута по Дубулты 

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ФОТО. Исторический жилой комплекс в Саулкрасты, который превратился в этом году в уникальные апартаменты 

ФОТО. Укромное местечко: Дом для отдыха у озера Ладес, который открылся только в этом году 

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ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле 

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ФОТО. В Курземе появились четыре новые природные тропы, на которых можно отлично провести выходные 

ФОТО. Как выглядит сеточный парк, который откроется в эти выходные в Тервете 

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ВИДЕО: В Лиелвардском крае создана карта Латвии, по которой можно ходить 

ФОТО, ВИДЕО. Для посетителей впервые открылась южная башня Цесисского замка 

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ФОТО. В Латгалии появились четыре новых природных объекта, где можно хорошо провести время 

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ФОТО. В 100 метрах от моря рядом с магнолиями – новое место для отдыха в Энгуре 

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ФОТО. Два года работы и вот результат: В Добеле завершилась реконструкция замка 

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ФОТО. Ночь в куполе у озера – необычное место отдыха под Цесисом 

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Delfi Turgid

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Природная тропа Кокнесе Видземе Активный отдых Гостиница Даугавпилс Добеле Курземе Латгалия Отель Цесис
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