19 новых туристических объектов, появившихся в Латвии в 2020 году

Привлекательные пешеходные маршруты, своеобразные коттеджи и дома отдыха, новые возможности для развлечений на свежем воздухе… 2020 хоть и оказался не самым благоприятным для туризма общемирового, был богат на множество открытий в туризме местном.

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При этом новые объекты открывались в самых разных частях Латвии – в Курземе, Видземе, Латгалии. Впервые стала доступна для посещения южная башня Цесисского замка, в Добеле восстановили замковую часовню, а в развалинах Кокнесского замка появилась камера пыток.

Юрмала обогатилась сразу несколькими интересными маршрутами, рассказывающими об истории города через его уникальную архитектуру, а на острове Доле под Ригой появилась новая пешеходная тропа. В Курземе также создали четыре новых тропы, в том числе и в парке Каздангского дворца. Латгалия также может похвастаться множеством новых и восстановленных природных объектов.

Ну и, наконец, стоит заметить, что в нынешнем году, как грибы после дождя, в разных частях Латвии стали появляться новые дома отдыха и коттеджи.

Ниже можно прочитать подробнее про каждый из вышеупомянутых новых туристических объектов и найти еще несколько новых:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.