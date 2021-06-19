20 интересных латвийских парков для прогулок на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

На выходных нам обещают настоящую жару. И если вы не любитель лежать по такой погоде на пляже, то, может быть, вам понравится вариант "прогуляться по парку в тени деревьев"? Тургид собрал вместе 20 разнообразных латвийских парков, где – при желании – можно провести знойные субботу и воскресенье.

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Некоторые из парков расположены в латвийских городах, другие являются часть поместий или замков, а еще пара из них была в свое время заложена людьми, стремившимися создать в Латвии места, где росли бы экзотические растения.

Каждый из этих парков хорош по-своему, но все они достойны того, чтобы их посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Парк Галенского поместья, в котором "собрались" интересные деревянные скульптуры 

ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи 

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ФОТО. В Юрмале появилось новое место для развлечений – Юрмальский сеточный парк 

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ФОТО. Очаровательный Межмуйжский замок, окруженный живописным парком 

ФОТО. Новый туристический продукт: под Елгавой на территории бывшего колхоза Nākotne появится "Парк будущего" 

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Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком 

Прогулка по парку Бауского замка 

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ФОТО. Парк сказок Викса с разнообразными деревянными скульптурами 

ФОТО: Необычный парк Ликсненской усадьбы 

ФОТО: Богатый достопримечательностями парк Лиелварде 

ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами 

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ФОТО. Старый парк – красивое и ухоженное место для прогулок в Смилтене 

ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе 

ФОТО: Отдохнуть в тишине – удивительный парк бонсай неподалеку от Инчукалнса 

ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 

ФОТО. Уникальная деревянная усадьба Унгурмуйжа всего в 80 км от Риги 

ФОТО. Семейная поездка: парк "Беверинские лабиринты" с 370 деревянными скульптурами 

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ФОТО. Как выглядит озерный замок Арайши после реконструкции 

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам 

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам 

ФОТО. Всего 80 километров от Риги: Прогулка по берегу Даугавы в старейшем дендрарии Латвии 
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