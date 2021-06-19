20 интересных латвийских парков для прогулок на выходных

На выходных нам обещают настоящую жару. И если вы не любитель лежать по такой погоде на пляже, то, может быть, вам понравится вариант "прогуляться по парку в тени деревьев"? Тургид собрал вместе 20 разнообразных латвийских парков, где – при желании – можно провести знойные субботу и воскресенье.

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Некоторые из парков расположены в латвийских городах, другие являются часть поместий или замков, а еще пара из них была в свое время заложена людьми, стремившимися создать в Латвии места, где росли бы экзотические растения.

Каждый из этих парков хорош по-своему, но все они достойны того, чтобы их посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.