20 природных троп, по которым можно прогуляться после праздничного застолья
Foto: Artis Šukots

Если долго сидеть за праздничным столом, то потом обязательно возникнет желание прогуляться и размять ноги. Тургид решил вспомнить, какие природные тропы есть неподалеку от Риги и где можно было бы приятно провести время.

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Длинные или короткие. Новые или совсем незнакомые. Скалы и камни, водопады и озера, а также зеленые леса и волшебные болота - природные тропы Латвии можно найти в самых разных местах. Есть много вариантов, куда пойти. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тот, который подходит именно вам.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!

ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи 

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ФОТО. Небольшая симпатичная природная тропа в Закюмуйже в 25 километрах от Риги 

ФОТО. Совсем рядом с Ригой: охотничий замок и природная тропа в Инчукалнсе 

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ФОТО. Сказочный зимний пейзаж Синих гор в Огре 

ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле 

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ФОТО. Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли 

ФОТО. Скрытое сокровище рядом с Ригой: природная тропа вокруг карьера Лидума 

ФОТО. Смотровая вышка Бумбу калнс, с которой открывается отличный вид на Ригу 

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ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 км от Риги 

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ФОТО. Увековечили эпоху: Бетонные блоки с советской символикой неподалеку от Царникавы 

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ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО: Отличное место для прогулки на природе: городище Бабитес 

Путешествие во времени: Даугавгривская крепость, которая когда-то была последним шведским опорным пунктом в Риге 

ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа 

ФОТО. Всего 80 километров от Риги: Прогулка по берегу Даугавы в старейшем дендрарии Латвии 

ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите 

ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. "Все погуляли – и я погулял". Осенняя прогулка по обновленному парку Кемерского санатория 

ФОТО. Как на открытке: Осенняя тропа сквозь тростник на озере Каниерис 
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