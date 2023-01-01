20 природных троп, по которым можно прогуляться после праздничного застолья
Foto: Artis Šukots

Если долго сидеть за праздничным столом, то потом обязательно возникнет желание прогуляться и размять ноги. Тургид решил вспомнить, какие природные тропы есть неподалеку от Риги и где можно было бы приятно провести время на следующий день после празднования.

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Длинные или короткие. Новые или совсем незнакомые. Скалы и камни, водопады и озера, а также зеленые леса и волшебные болота - природные тропы Латвии можно найти в самых разных местах. Есть много вариантов, куда пойти. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тот, который подходит именно вам.

ФОТО. Снежная прогулка по старейшему дендрарию в Латвии в Скривери 
ФОТО. Произведения искусства под открытым небом: Иецавская тропа живописи 
ФОТО. Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту  28
ФОТО. Сказочный зимний пейзаж Синих гор в Огре  77
ФОТО. 30 минут от Риги: Тропа и смотровая вышка в заповеднике "Большие Кангари"  27
ФОТО. Небольшая симпатичная природная тропа в Закюмуйже в 25 километрах от Риги 
ФОТО. Совсем рядом с Ригой: охотничий замок и природная тропа в Инчукалнсе  33
ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 
ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи  (5) 502
ФОТО. Роскошный Бириньский дворец в зимнем покрывале 
ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле  531
ФОТО. Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли  25
ФОТО. Всего 30 километров от Риги: Природная тропа вокруг Лидумского карьера 
ФОТО. Вся Рига у ваших ног: смотровая вышка Бумбу Калнс  1088
ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю  (2) 515
ФОТО. Дикая, но симпатичная. Природная тропа вокруг озера Мелнэзерс 
ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте  (1) 1518
ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис 
ФОТО. Приятная осенняя прогулка: Рагациемский привоз, откуда раньше рыбаки уходили в море  29
ФОТО. "Все погуляли – и я погулял". Осенняя прогулка по обновленному парку Кемерского санатория  62
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