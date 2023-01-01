20 природных троп, по которым можно прогуляться после праздничного застолья

Если долго сидеть за праздничным столом, то потом обязательно возникнет желание прогуляться и размять ноги. Тургид решил вспомнить, какие природные тропы есть неподалеку от Риги и где можно было бы приятно провести время на следующий день после празднования.
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Длинные или короткие. Новые или совсем незнакомые. Скалы и камни, водопады и озера, а также зеленые леса и волшебные болота - природные тропы Латвии можно найти в самых разных местах. Есть много вариантов, куда пойти. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тот, который подходит именно вам.
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